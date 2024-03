Pablo Vázquez: “El potencial que tiene Dani Barcia es máximo”

Pablo Vázquez se ha convertido en una de las indiscutibles figuras del vestuario blanquiazul. El de Gandía no escatimó en elogios hacia su nuevo compañero de defensa en la pasada semana, Dani Barcia. Aunque la pareja de los pablos está dando un gran nivel, cuando Martínez no ha podido jugar y ahora está de baja por una lesión en la rodilla, el canterano le ha suplido a las mil maravillas. Recogiendo su propio discurso post Ponferradina, se rindió al joven talento coruñés: “Dani está haciendo un máster cada domingo y los supera con dieces. Es una esponja, aprende día tras día. El potencial que tiene es máximo”. A lo que añadió un consejo, seguir siendo humilde: “Creo que no se debe desviar de donde está, que no se le suba nada a la cabeza. Que siga así, con esa humildad, trabajo, a lo calladito”.

El central también dejó un mensaje de cautela tras las seis victorias consecutivas. El vestuario es claro: partido a partido: “No tengo prisa por llegar al primer puesto. Tengo prisa por seguir con estas sensaciones semana tras semana. Quizá nos hemos encontrado muy rápido con la posibilidad de estar a un partido, pero no nos obsesiona ni nos quita el sueño”. Además, insiste en enfocarse en “ganar todos los partidos” para seguir creciendo en la tabla, pero sin adelantar ninguna fiesta: “Sin prisas. Van seis jornadas de la segunda vuelta, no vayamos a ponernos el sobresaliente antes de tiempo”.