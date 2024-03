Villares: "Firmo no ser líder hasta la última jornada"

El Dépor está en racha, lo que unido a los momentos de flaqueza de sus rivales directos, le ofrece este fin de semana la posibilidad de ser líderes si gana al Lugo y pincha la Ponferradina, algo impensable hace mes y medio cuando se encontraba a diez puntos de la cabeza. A pesar del atractivo extra que tiene este fin de semana, a Diego Villares no le obsesiona hacer cumbre. "Siempre es bonito verse en la primera posición, pero todavía queda mucha temporada. Firmo no ser líder hasta la última jornada", apunta el pivote jugando con los nervios y el ansia de todos los deportivistas. Para uno de los capitanes lo importante es la sensación que desprende el equipo, más allá de lo que diga una clasificación. Mantener ese buen momento debe ser la obsesión. "¿Superioridad? En los últimos partidos se puede decir que sí la notas. Ganas cómodamente pero no todos van a ser así. Los equipos se están jugando muchas cosas y van a poner las cosas más difíciles. Debemos seguir en la misma dinámica que hasta ahora y seguir dando pasitos hacia adelante", razona.

La irrupción de este nuevo Dépor se lleva gestando semanas, sino meses para el vilalbés. Lo que ocurría en la ciudad deportiva no se trasladaba al fin de semana, pero ahora ya es todo distinto. "El trabajo diario que hacíamos era muy bueno desde el principio y no se trasladaba a los resultados. Y cuando los resultados acompañaron un poquito el equipo cogió más confianza y eso ayuda a todos a salir al campo con más tranquilidad y ese punto de confianza que siempre es necesario", apunta. Tanto Idiakez como otros jugadores señalan a la goleada recibida en Irún como el punto de inflexión, donde tras el golpe todo empezó a cambiar. "Fue una derrota dura. No hicimos un buen partido. Tuvimos una charla interna con el cuerpo técnico y los jugadores y eso nos ayudó a todos a dar un paso adelante", asegura.

En el Lugo aparece el Lugo de Roberto Trashorras que es una incógnita, porque el proyecto no está donde debería y porque el ex del Celta afrontará en Riazor su segundo partido en el banquillo principal. "Solo llevan un partido con Róber. Tampoco sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pudimos ver un poco del partido ante el Fuenlabrada, que para mí merecieron ganar. Nos podemos encontrar un Lugo similar al del anterior partido", relata.

Más allá del compromiso inmediato, Villares se siente muy arropado en el campo con un José Ángel con el que está "muy cómodo" y con un Lucas que les da "mucho entre líneas". También le reconforta el florecimiento de activos de la cantera. El primero, el que está llamado a ser su sucesor, Rubén López. "Lo veo día a día. Cada semana da un paso adelante y estoy muy contento por él, porque es un chico que se lo merece. Trabaja como el que más. Esperemos que siga teniendo oportunidades y que lo siga haciendo así de bien", apunta mientras detiene también su mirada en la defensa, en Dani Barcia. "Dentro de las oportunidades, está haciendo un muy buen trabajo, grandes partidos. Eso demuestra que hay chavales sobradamente capacitados para ayudarnos en cada momento", concluye.