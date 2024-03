Adicto al ibuprofeno por el Deportivo

Está el Dépor en tal grado de omnipresencia que acapara protagonismo en los momentos más insospechados. Hace días el programa de Sonsoles Ónega estaba tratando la adicción al ibuprofeno y apareció como testimonio una persona en Ferrol ataviada con un chándal del equipo que estaba explicando su caso particular. En el medio de su alocución, alguien desde el estudio le interpeló sobre si los dolores de cabeza que le hacían depender del fármaco no vendrían causados por el Dépor. “Sí, yo creo que es eso lo que me da dolor de cabeza”, refrendó con una media sonrisa el seguidor y sufridor. Muchos internautas, al ver el vídeo en redes sociales, no pudieron dejar de sentirse identificados.