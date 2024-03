“No estuvimos cómodos; es un buen punto contra un rival directo”

Imanol Idiakez dio por bueno el punto logrado en Tarragona que ha puesto punto y final a la racha de victorias del Deportivo. El entrenador deportivista admitió los problemas que atravesó su equipo ante un rival que disfrutó de las mejores oportunidades del partido. “Creo que fue un partido de empate”, afirmó el entrenador. Imanol Idiakez rescató especialmente que el conjunto blanquiazul ha logrado ganar el golaveraje a un rival directo. “No finiquitamos el partido y nos hicieron el empate. En la parte final no fuimos capaces de generar nada. Es un buen punto, ganamos el golaveraje”, subrayó. “El punto es muy bueno porque jugamos contra un rival directo y no fuimos superiores. Tenía que llegar un día que no fuéramos superiores y en un partido muy igualado sacamos un buen punto”, insistió el entrenador deportivista.

Idiakez, al que le tocó seguir el partido desde la grada debido a la tarjeta roja que vio la semana pasada en el duelo ante el Lugo en Riazor, destacó la actuación de Germán Parreño, salvador con dos intervenciones decisivas. “La dificultad de los porteros de los equipos que te tiran poco es parar las dos que te llegan. Las dos claras que tuvieron las sacó”, afirmó el vasco. “Hizo dos paradas de equipo campeón”, añadió el entrenador vasco.

El técnico deportivista apuntó también lo complicado que era mantener la racha de victorias y goleadas que llevaba el equipo hasta la fecha. “Era difícil. Llevamos semanas ganando por cinco y por cuatro. Lo lógico es lo que pasó. Eché de menos que después del gol no jugamos. No les quedaba más remedio que venir altos. No fuimos capaces, pero es lógico en este nivel y contra un rival como el Nàstic”, lamentó sobre la falta de claridad después del tanto inicial de David Mella que puso en ventaja a los blanquiazules. “Con ellos volcándose tanto, uno se imagina el 0-2, no se dio porque el Nàstic es un buen equipo. Tenemos todos claro que esto va a ser una pelea hasta el final”, reflexionó el entrenador.

Imanol Idiakez reconoció que el equipo pudo ampliar la ventaja, pero lo terminó pagando, también por la entidad del rival. “Hablamos de oficio también, de saber jugar este tipo de partidos. Aquí todo el mundo pone todo en el asador. Es verdad que en la primera parte nos pillaron en dos transiciones, luego en la segunda tuvo el 0-2 y si no aciertas, te puede llegar el gol”, apuntó. “

El partido también estuvo marcado por la posible lesión de Mella. El canterano, autor del gol deportivista, tuvo que retirarse por un gol en el tobillo. Idiakez se mostró esperanzado de que no sea nada y pueda estar disponible contra el Sabadell. “Espero que no sea mucho, de verdad. Espero que se quede en un esguince”, manifestó. Mella será sometido a pruebas médicas en las próximas horas para averiguar el alcance real de esas molestias y si se pierde el partido contra el Sabadell del sábado en Riazor.

Idiakez tuvo que seguir el encuentro desde la grada y no ocultó que no le gustó. “Es una mierda. Los entrenadores tenemos que estar abajo. Arriba se ve todo muy fácil, pero no llegas a tiempo a las cosas”, manifestó. El técnico aún tendrá que cumplir otro partido de sanción contra el Sabadell.