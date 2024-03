Optimismo con el imprescindible Mella

David Mella se marchó el domingo del Nou Estadi de Tarragona con uno de sus tobillos lo suficientemente dolorido como para pensar en que se podría perder el partido de esta semana contra el Sabadell en Riazor. 48 horas después el panorama es más esperanzador. La inflamación en la zona ha disminuido considerablemente y las pruebas médicas a las que fue sometido el canterano descartaron cualquier lesión grave. El propio jugador es optimista acerca de su presencia en la convocatoria y su participación en la cita ante el conjunto dirigido por el exentrenador blanquiazul Óscar Cano. En los próximos días se ejercitará de manera individual y junto a los fisioterapeutas de la primera plantilla para llegar en condiciones al compromiso ante el Sabadell.

Sustituirlo se presentaría como un reto mayúsculo para Idiakez, que ha convertido al joven canterano en una de las razones de ser de su propuesta junto a Yeremay. Entre los dos, compañeros en aquel equipo juvenil blanquiazul que se proclamó campeón de España de la categoría en 2021, le han cambiado la cara al equipo desde el arranque de la segunda vuelta. “Tanto él como Yeremay se han convertido en dos jugadores importantísimos en el ataque del Deportivo. Suplirlo es muy complicado, sobre todo por la velocidad y la verticalidad que tiene, que es algo muy atípico en el fútbol de hoy”, expone el entrenador del Dubra, Javier Bardanca.

Mella se ha convertido en una pieza imprescindible para Idiakez y ha sido titular en los ocho partidos hasta la fecha de la segunda vuelta. Acumula 594 minutos y es el octavo jugador con más participación de la plantilla en este segundo tramo de la competición a pesar de que suele ser raro que finalice los partidos. Idiakez suele protegerlo, pero no está exento de imprevistos como el de esta semana.

El técnico prefiere ser precavido ante el riesgo de perder a un jugador que ha adquirido tanta influencia en el juego blanquiazul. “Siempre he dicho que esta última racha y este sistema están cogidos un poco con pinzas en el sentido de que realmente no creas juego. Te basas en habilidades y condiciones individuales de jugadores. Está muy bien equilibrado porque tienes a Mella, que te da profundidad, y a Yeremay, que además puede jugar por dentro y genera superioridades en conducción. Es todo muy bonito, pero sin tocar ninguna pieza. La única que ha dado rendimiento como recambio es Alcaina por Barbero”, argumenta el exentrenador del Dépor Abanca, Manu Sánchez.

Mella ha sido uno de los elementos diferenciadores de este Dépor, uno de los que le ha cambiado la cara y le ha permitido recuperar la idea original sobre la que se construyó la plantilla. “El equipo pecaba de demasiada horizontalidad en su juego. Era bastante más lento en las transiciones. Ahora cuando recupera se ataca con menos pases”, apunta Bardanca. “Mella es un jugador de mucha llegada, eso genera ocasiones para el Dépor. Luego tiene esa capacidad de pensar rápido en el área. Tiene ese segundo en el que levanta la cabeza y escoge la mejor situación para la jugada. Eso es muy difícil”, añade.

El abanico de posibles sustitutos es amplio, pero lo más probable es que Idiakez sea fiel a sus ideas si finalmente no puede contar con Mella. “El futbolista que más se puede asemejar a las características de Mella es Berto Cayarga, extremo de velocidad, uno para uno... Pero más allá de lo que podamos opinar los demás, si Mella no está va a jugar Davo. Todos tenemos claro cómo funciona Imanol en su cabeza. De su idea no sale y de hecho los cambios son todos previsibles, no se cambia la estructura ni el plan de partido. Eso no tiene por qué ser negativo, está funcionando”, apunta Manu Sánchez.

El peligro de las tarjetas

Tarde o temprano, sin embargo, Idiakez se enfrentará a la pérdida de un jugador imprescindible como Mella. Lucas y Yeremay están al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas y no está claro qué formula ni qué jugadores podría emplear el técnico para suplirlos. “A Quintero lo hemos visto seis minutos. Es un problema, porque aunque no sea para este sábado en los partidos que quedan es probable que pierdas a algún jugador por lesión o sanción”, avisa Manu Sánchez.