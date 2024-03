Óscar Cano cree que al Deportivo "le van a sobrar jornadas" para ser campeón

Óscar Cano, un entrenador que no terminó de conectar en ningún momento con la grada de Riazor, regresa este fin de semana a A Coruña con el Sabadell, que comanda desde la dirección deportiva el coruñés Carlos Rosende. El técnico dará el viernes la rueda de prensa de previa del duelo y ahí se conocerán sus sensaciones antes un duelo marca en el calendario. Más del propio choque, el entrenador nazarí apuntó en la rueda de prensa tras el duelo del pasado fin de semana que el actual Deportivo es imparable y que su destino es el ascenso a Segunda y con margen. "Jugamos el sábado en Riazor en un campo que es muy complicado. Es el equipo que, bajo mi punto de vista, va a ser campeón. Igual le sobran jornadas", avanza y desgrana desde la distancia lo que se está viviendo en A Coruña. "Ha puesto la directa y yo sé lo que se genera allí. Y no solo lo que se genera, sino el equipo que tienen", asegura.

Los últimos partidos de Óscar Cano en A Coruña antes de su destitución no fueron sencillos, pero él no espera ningún recibimiento especial por parte de Riazor: "Soy de un detalle insignificante en la historia del Dépor. Ser semifnalista en Champions, ganar ligas, copas. Mauro, Bebeto... ¿Quién soy yo en todo eso? No creo que vayan a perder la fuerza y la energía que tienen en ese club y esa gente en acordarse de mí. Es un club gigante con jugadores y entrenadores que son más de lo que a mí me va pasar en la vida. Quiero ganar, llegar y que, a partir de ahí, ellos sean campeones porque no es justo que haya un club como el Dépor en esta categoría".