Barbero confía en ver a Lucas y Mella el sábado: "Creo que estarán"

Iván Barbero espera seguir acompañado de sus mejores escuderos el próximo fin de semana en el partido ante el Sabadell. El ariete fue preguntado por la situación física de Mella y Lucas, quienes llegarán entre algodones al encuentro del sábado, pero espera que sus colegas de ataque estén disponibles. Una alegría propia y también para la grada: "Sí, están haciendo un trabajo distinto al del grupo, pero yo creo que van a estar disponibles". A lo que añadió que son dos jugadores que el equipo necesita: "Son dos jugadores bastante desequilibrantes. Mella tiene un pequeño golpe y Lucas unas molestias. Creo que para este finde estarán".

El ariete habló del momento del equipo. Tras una larga racha de victorias, el Nàstic cortó la buena trayectoria blanquiazul, que ahora quieren retomar ante el Sabadell: "Llevábamos varias semanas con resultados abultados, haciendo muchos goles y llegando fácil al área contraria. También de recibir pocas ocasiones. El partido de la semana pasada fue totalmente distinto, podríamos haber ido perdiendo en los primeros 15 o 20 minutos. Te pones por delante y te queda la mala espina de haber podido dar un golpe en la mesa. Nosotros tenemos que seguir en la línea y volver a la senda de la victoria".

Pese al empate, los coruñeses siguen líderes de la clasificación. Eso sí, Barbero mantiene el discurso de las últimas semanas. Hay que ir jornada a jornada: "Ser primero es solo un número. Igual este finde no ganas y ya no eres primero. Es circunstancial. No debemos centrarnos en eso, sino en el próximo partido, que es el más importante. Ir partido a partido y sumando victorias. Cuando queden menos jornadas ya veremos. Ahora queda muchísimo. Vienen muchas dificultades y tenemos que afrontarlas".

El de Roquetas del Mar también habló del encuentro vivido en Tarragona, donde el equipo local acabó sin ninguna amarilla: "Creo que es la primera jornada que nos pasa que el contrario no recibe amarillas. Ellos fueron bastante agresivos. El árbitro permitió eso. Yo recibí un codazo a destiempo. Sabemos a lo que estamos expuestos, tenemos que luchar contra lo que sea y centrarnos en lo importante, que es nuestro juego."