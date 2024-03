Eva Dios “He disfrutado como una niña”

Eva Dios (A Illa de Arousa, 2002) regresó esta semana a casa con la medalla de oro lograda en fútbol sala. La lugadora del Dépor, con una pérdida de audición aproximada del 80%, fue una de las figuras clave del triunfo de España en los Juegos Sordolímpicos de invierno 2024 celebrados en la localidad de Arzurum (Turquía). En la final, ante Brasil, dejó dos asistencias para poner el broceh perfectoi a una experiencia que describe como "increíble e inolvidable".

¿Cómo ha sido la experiencia?

Ha sido complicada, sobre todo al principio por la adaptación. Vas a Turquía, un país bastante lejos, estás en las montañas, apartada. En Erzurum, allí no hay nada, no podías salir tampoco. Con las compañeras ha sido increíble e inolvidable.

¿Esperaban el triunfo?

Cuando vi el equipo y hablé con Candela, que era con quien más estaba, yo le decía que estaba tranquila, con el equipo que teníamos era a lo que debíamos aspirar y no debíamos contentarnos con menos. Llevábamos una plantilla envidiable en todos los sentidos.

¿Lo ha disfrutado?

Muchísimo. Es un deporte que me encanta y me satisface. También por el contacto que tienes con el balón, hay mucho más dinamismo, más libertad personal. He disfrutado como una niña pequeña.

¿Cómo ha sido cambiar el césped por el fútbol sala?

Cuesta un poco. El estilo de juego cambia, la pelota, el modelo… Al principio me costó adaptarme. Tuvimos una concentración previa que ayudó. Pero soy joven y me cuesta menos. Se hizo rápido, pero al principio lo noté un poco.

¿Ya ha buscado un hueco para colgar la medalla en casa?

Todavía no, pero no me la he sacado de encima en todo el viaje hasta que llegué a casa (se ríe).

Decía que la adaptación al país no fue sencilla. ¿En qué aspectos?

Estábamos en Erzurum. Allí había una altitud de casi dos mil metros y eso se notaba un montón. Tenías sensación de que te ahogabas. Es difícil porque sabes que te juegas todo, son partidos de selección, te juegas mucho más, ante otras selecciones y lo vives con tensión porque a la mínima te vas a casa. Teníamos un grupo muy complicado con Brasil y Japón y uno de los tres se tenía que quedar fuera.

¿Cambió su experiencia respecto a los Juegos de 2018?

Ha cambiado todo. También mi estilo de juego. Antes quizá tenía que llevar yo la responsabilidad. Ahora con el equipo que llevábamos no era necesario. Con el sitio fue difícil. La comida, por ejemplo. Es otro país con otros gustos. Allí era todo el rato arroz blanco, pasta y pollo. Creo que he perdido unos dos quilos. Había que comer porque había que jugar. Pero las condiciones también eran difíciles. Allí las mujeres no son tratadas demasiado bien.

¿Han sufrido algún problema?

No, problema no porque tampoco podíamos salir mucho. Sí hubo alguna cosa. En un autobús nos llamaron la atención y se levantó súper cabreado y era porque estábamos haciendo ruido y éramos mujeres. En un supermercado tampoco nos hacían el mismo caso. Se notaba un poco en ese sentido.

¿Cómo fue el volver a jugar sin audífonos?

Es diferente, pero a la vez todo el mundo está sin ellos. Nadie está en desventaja. Yo sí escuchaba, si me gritan sé que me están llamando, o si sonaba el silbato me enteraba. Podía hablar con algunas compañeras. Sí que es muy difícil la comunicación en el campo. En el momento en el que una compañera está de espaldas no le puedes decir nada. Con el entrenador también era muy difícil. Te tienes que acostumbrar a mirar más para allí, a prestar atención y ver si necesita decirte algo, porque él no podrá hacerlo. En eso sí que es un poco difícil. Tienes que estar pendiente porque si no estás totalmente aislada del entorno.

¿Llega a tiempo para el Barça?

Sí, a tiempo. Echaba de menos a mis compañeras. Sabemos lo que hay en juego. Una victoria allí sería súper importante para mantener esa diferencia lo máximo posible. Vamos muy motivadas.

Y después, Riazor.

Es un lujo. Yo no me acostumbro a nunca. Es un placer poder jugar ahí. La gente que te puede ir a ver, el ambiente... Estamos haciendo una temporada muy buena. Si ganásemos esta semana, seguiríamos sumando puntos para el ascenso.

¿Qué significaría ese ascenso?

Yo viví el año del descenso y Primera, por lo que significa más. Es querer devolver al club al sitio donde tiene que estar. También sientes la responsabilidad de haber descendido. La sensación de deberle algo a un club que personalmente a mí me lo ha dado todo y me ha permitido competir en la élite.

Su contrato acaba en 2024, ¿Se han sentado a hablar?

Yo, de momento, no sé nada. Para mí estar aquí es un placer. Aquí siempre me han tratado muy bien. Cuando toque hablar, se hablará. Mi situación por ahora está clara, tengo ganas de ascender y poder seguir aquí mucho tiempo más.