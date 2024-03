Idiakez: "A Mella le pegan cada semana"

El Deportivo jugará este sábado ante el Sabadell e Imanol Idiakez cuenta con Mella y Lucas Pérez, con quienes todavía debe hablar antes de tomar una decisión final, pero quienes ya han entrenado con el grupo. "Tenemos que valorar todavía con ellos. Han entrenado, creo que estarán disponibles para mañana. Va a depender más de sus sensaciones", expresó el entrenador donostiarra. Sobre el joven extremo añade que durante los partidos los rivales le castigan por su habilidad, pero físicamente está preparado y no tendrá problemas aunque se pierda algún entrenamiento: "A Mella le pegan cada semana una galleta. Cuando es tan rápido y se va de la gente te acabas llevando tortas. Le va a pasar muchas veces. A nivel físico hace tiempo que dio el cambio que tenía que dar y está preparado sin problemas".

Aunque perderá al santiagués en la jornada ante el Rayo Majadahonda, sí podrá contar con Yeremay, quien finalmente no entró en la lista de la selección española sub 21 de Santi Denia. Idiakez cree que es una "pena por él" aunque también debe servir de motivación: "A la vez le refuerza. Ha estado ahí en la prelista. Eso quiere decir que está en los ojos de los que están seleccionando. No tengo dudas que le va a servir de refuerzo".

Una opción para suplir a Mela en su jornada de ausencia es Luis Quintero. Llegó en invierno, pero no ha contado todavía con ninguna titularidad y ya lleva tres jornadas sin entrar al campo: "Quintero no tiene problemas de ningún tipo. Solo juegan once y tengo cinco cambios. Últimamente están entrando Rama y Davo. Es un chico con calidad y joven, estoy seguro de que tendrá su oportunidad. Está trabajando bien. En este momento tenemos a Yeremay y Mella a buen nivel. Luis nos da cosas diferentes, pero a veces un entrenador tiene que esperar".

Este fin de semana se espera otra gran entrada en Riazor y a Idiakez ya se le acaban los adjetivos: "Hay que disfrutar y sacarlo entre todos. Somos más que once. Nuestra afición nos deja sin palabras y ojalá podamos darles otra vez una alegría. La semana pasada vimos lo que cuesta y lo que aprieta. Ojalá entre todos saquemos el partido adelante".

En frente estára el Sabadell que dirige Óscar Cano. Un equipo "muy bien trabajado" con números "de play off": "Es un equipo que juega muy bien. Tiene una estructura muy clara, gente con muy buen pie, buena salida, gente que engancha y velocidad arriba. Dos buenos mediocentros, es un equipo que tiene muchos recursos".

El técnico blanquiazul concluyó con un mensaje claro. El equipo no puede pensar en el ascenso y debe concentrarse en continuar partido a partido. Día a día para terminar su particular maratón: "Debemos centrarnos en el siguiente paso. Si en el kilómetro 31 piensas en la meta no llegas. Hay que pensar en andar, la vida es eso. Mañana Sabadell, una oportunidad de hacer bueno el resultado del otro día. De seguir ganando en casa con nuestra gente. Hay muchos alicientes. Pensar más allá es una tontería".