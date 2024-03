Yeremay no entra en la lista de España sub 21

No era sencillo para un jugador de Primera RFEF entrar en la lista de España Sub 21 y se confirmaron los pronósticos con Yeremay Hernández. El canario estaba en la prelista, pero no fue uno de los elegidos por el seleccionador Santi Denia para los duelos de la próxima semana ante Eslovaquia y Bélgica y, al menos, le queda el consuelo a él y al deportivismo de que estará disponible para el choque del próximo fin de semana del Dépor en el campo del Rayo Majadahonda.

El 10 se ha librado de la primera de las tres amenazas que se cernían sobre él para no perderse ese duelo. La siguiente es no ver una tarjeta amarilla ante el Sabadell para cumplir ciclo de amonestaciones en ese encuentro y la última es librarse de cualquier tipo de percance físico. El Dépor le necesita, porque no estará en ese encuentro al haber sido citado por la sub 19.