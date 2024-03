David Mella, objetivo en la diana de los rivales: “Le pegan cada semana”

El Deportivo está aprendiendo a base de golpes lo que es la dureza de la Primera RFEF. En la tercera categoría del fútbol español cada punto vale oro y, a veces, algo más. El conjunto coruñés vive una extraña relación con el colectivo arbitral y sus rivales desde que arrancó la temporada. Castigado por los mamporros, la dureza y la permisividad, ha visto como se le han caído jugadores (en especial a principio de temporada), pero también como cada protesta ha sido castigada con dureza. Es habitual que los cuerpos arbitrales, en busca de no perder el control de los encuentros, terminen inclinando la balanza de sus decisiones en contra de los blanquiazules.

Desde el vestuario comprenden que deben ser resilientes y aprender a convivir con una situación que se alarga durante todo el curso. Ahora, el foco se ha centrado sobre David Mella, lesionado en Tarragona tras un choque que no se señaló como falta. “A Mella le pegan cada semana una galleta. Cuando es tan rápido y se va de la gente, te acabas llevando tortas. Le va a pasar muchas veces”, explicó Imanol Idiakez en la previa del encuentro.

No fue el único en expresarse sobre este tema. Iván Barbero también denunció la dureza a la que se enfrenta cada jornada. Ante el Nàstic tuvo que ser atendido por una brecha en el rostro después de un codazo no señalado por el árbitro. “Creo que es la primera jornada que nos pasa que el contrario no recibe amarillas. Ellos fueron bastante agresivos. El árbitro permitió eso. Yo recibí un codazo a destiempo”, explicó el delantero. A lo que añadió que es una lección que deben llevar aprendida desde casa: “Sabemos a lo que estamos expuesto, tenemos que luchar contra lo que sea y centrarnos en lo importante, que es nuestro juego”.

Esta semana el colegiado del encuentro entre el Dépor y el Sabadell también estará vigilado con lupa desde el primer minuto. Se encargará de impartir justicia el extremeño Sánchez Sánchez, quien acumula el ratio de victoria local más bajo de la categoría: un 18%. No obstante, el último precedente es positivo para los coruñeses. Fue el encargado de dirigir el Ceuta-Dépor de la pasada temporada, en el que ganó el equipo coruñés por la mínima y fueron expulsados en los minutos finales Víctor Narro (una entrada merecedora de roja) y el doctor Lariño.

Hoy en Riazor estará en frente un Sabadell que para nada es un equipo agresivo. Todo lo contrario. Los arlequinados son el 38º equipo en cuanto a amarillas recibidas contando los dos grupos de Primera RFEF. Tan solo han visto 52, por 61 del Deportivo.

Imanol Idiakez confirmó en sala de prensa la presencia de David Mella en la convocatoria. También de Lucas Pérez. Ambos han trabajado al margen a lo largo de la semana, regresaron al grupo ayer y serán de la partida ante el Sabadell.

Mientras, otros integrantes aguardan su turno en el banquillo. Entre ellos, Luis Quintero, el jugador que por características mejor podría suplir a Mella. “Quintero no tiene problemas de ningún tipo. Solo juegan once y tengo cinco cambios. Últimamente están entrando Rama y Davo. Es un chico con calidad y joven, estoy seguro de que tendrá su oportunidad”, expresó el técnico donostiarra. La próxima semana no podrá contar con el de Espasande.