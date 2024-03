Hugo Rama: "No tengo que demostrar nada, pero hay compañeros rindiendo bien"

Hugo Rama se convirtió en uno de los protagonistas inesperados el pasado fin de semana en el agónico empate ante el Sabadell. El de Oroso entró desde el banquillo para los últimos minutos y sirvió una asistencia para Barbero. El exjugador del Real Oviedo, que bajó de Segunda División a Primera RFEF este verano, está contando con poca continuidad en los últimos meses. Relegado a un papel secundario, afirma tener "confianza" en sí mismo y estar preparado para cuando Idiakez le requiera: "Sé de lo que soy capaz. No tengo que demostrar nada a nadie a estas alturas, pero hay compañeros que están bien y rindiendo a un gran nivel. Sé que voy a hacerlo bien cuando tenga la oportunidad".

Aunque no está contando con minutos y tras atravesar un bache en diciembre, asegura que ahora está "muy bien" porque el día a día en Abegondo es perfecto: "Nunca había sido tan feliz en el día a día. Hacerlo en casa es mucho mejor. Estoy súper contento aunque no tenga el protagonismo que pueda esperar. Soy feliz y soy un aficionado más del Dépor y quiero ayudar en lo que se pueda".

De cara a este fin de semana, sin Mella, se abre una ventana para ocupar el carril diestro. Rama se ve "con opciones", aunque la competencia es feroz: "Igual que yo estará Davo, Valcarce, Berto, Luis… estamos todos ahí esperando a que dé el once el finde, pero sabiendo que somos muchos".

"Te mentiría si te dijese que no lo pensamos todos los días. Pero sabemos que no hicimos nada. Dependemos de nosotros, pero no tenemos margen de error" Hugo Rama — Jugador del Deportivo

El Deportivo ha entrado en la recta final por el campeonato. Tras una espectacular racha de victorias, llegaron dos tropiezos que obligan al equipo a reinventarse. Rama pide paciencia para no despistarse con un objetivo muy jugoso y que ya ronda por las cabezas de los jugadores: "Te mentiría si te dijese que no lo pensamos todos los días. Pero sabemos que no hicimos nada. Dependemos de nosotros, pero no tenemos margen de error. No sé cómo calificar estos diez partidos pero la experiencia me lleva a pedir calma. No va a ser fácil". A lo que añade que los equipos van "conociendo" cada vez más a los blanquiazules, lo que hace cada partido más exigente. "Somos un equipo que ataca mucho con Mella y Yere porque son muy decisivos y los equipos ya lo saben y te tapan un poco más esa salida. No conseguimos darle la vuelta a eso. Quedan diez partidos y nada va a ser fácil".