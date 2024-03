Laurina: "Es necesario expresarse y buscar ayuda, nos pasa a muchos futbolistas"

Laura Gutiérrez 'Laurina', jugadora del Dépor Abanca, explicó cómo ha sido su regreso a los terrenos de juego después de varios meses de baja para cuidar su salud mental y cómo ha sido un proceso "que no es fácil". La asturiana explicó que deicidió parar cuando sintió que su "pasión", el fútbol, "había dejado de serlo" y perdió la ilusión por entrenar. "Lo pasaba mal, eran momentos duros, entré en un bucle de negatividad y rechazo", explicó. Ahora, poco a poco, retoma la actividad. "No estoy bien del todo, sigo luchando y remando día a día, pero dentro de la complejidad de la situación quiero agradecer al club y a mis compañeras que me lo pusieron todo muy fácil y me entendieron".

Laurina explicó cómo vivió un proceso en el que decidió volver a casa para poder poner todo en orden con ayuda de una psicóloga y de su entorno más cercano: "Yo me doy cuenta de que algo pasa, que no estoy bien y no es solo una mala racha. No es de un día para otro, es un proceso. Cuando me veo al limite busco ayuda, lo expreso y lo esteriorizo. Hablé con Irene, mis padres y los servicios médicos. Entre todos decidimos apartarse, irme a casa y dejar un poco el día a día del fútbol". Después de comunicárselo a sus compañeras, volvió a casa para sentar "las bases" día a día.

El fútbol, su pasión y trabajó, le generó "un rechazo importante". Pero paso a paso pudo ver "las cosas en perspectiva" y fue viendo "poco a poco la luz". Una vez regresó a A Coruña fue "todo rodado. Vi el balón, mis compañeras y volví a sentir ese gusanillo del fútbol".

La atacante expresó que el ejemplo de Ricky Rubio le sirvió y fue importante para ella porque se sintió "muy identificada" con lo que dijo en su presentación con el Barcelona: "El personaje se come a la persona. Llevaba toda mi vida enfocado en Laurina y me había olvidado de Laura. Era importante recuperar a esa Laura y trabajar en ella. Y una vez tener una base estable, volver a involucrar a Laurina".

También reflexionó sobre la realidad del fútbol y la exposición mediática constante a la que están sometidas: "Los futbolistas estamos muy expuestos. Todo el mundo puede opinar y hablar y criticar de nuestra vida. Es algo que hay que gestionar y es difícil porque no dejamos de ser personas". A lo que añadió que pese a que su madre es psicóloga y desde pequeña ha sabido la importancia, cuando le pasa a uno todo es más complicado. "Llevo toda la vida desarrollándome en un entorno muy sano. Es difícil porque cuando le pasa a una misma cuesta. Hay que darle la importancia que merece y tiene".

La asturiana también explicó que Irene Ferreras, entrenadora blanquiazul, fue uno de los principales apoyos que tuvo: "Fue la primera persona a la que se lo comuniqué y con la que me abrí. Desde el primer momento me puso todo facilidades. Se portó súper bien conmigo. Siempre muy atenta y me apoya en lo que es necesario. Después con mis compañeras, con la gente que más confianza tengo, la mas cercana, ADT, Raquel Samara, Ines... Son pilares y personas que me ayudaron mucho. les agradezco que hayan estado ahí