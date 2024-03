Idiakez: "Lucas va a ser duda, no es grave"

El estado físico de Lucas Pérez ha sido la gran preocupación del deportivismo en una semana en la que el ariete ha trabajado al margen por una molestia física que arrastra y que le ha impedido trabajar con normalidad. Sin embargo, Imanol Idiakez se guarda una incógnita que, seguramente, no se resuelva hasta una hora antes del partido cuando salga el once titular. "Tengo que bajar abajo a hablar con él y los médicos. Va a ser duda y vamos a valorarlo para tomar la decisión definitiva", explicó el técnico vasco. Sin pistas para el rival: "Me gustaría que quedase dentro. No es grave. Hay que ver si está para mañana o si no para la semana que viene. Anda con alguna molestia, espero que no sea grave, y que como mucho sea para la semana que viene". No obstante, Lucas podría viajar y posponer la decisión al propio sábado: "Tenemos que valorar todas las opciones. Tenemos que pensar en el rival y no darle muchas pistas".

Así que a partir de aquí se abre un abanico de opciones para un Deportivo que tampoco contará con David Mella, convocado con la sub 19. "David es solo David. Cada uno tiene unos comportamientos propios y naturales. Yo tengo que buscar las complementariedades. David es un gran driblador, tiene unas características muy especiales y tenemos que buscar entre todos esos espacios cuando el rival nos apriete alto". A lo que añade que obviamente el comportamiento colectivo "va a variar" porque cada futbolista es único: "Es verdad que solemos tender a sustituir jugador por jugador y eso no es posible. Cada jugador cambia el contexto. En función de lo que decidamos, hemos preparado diferentes escenarios".

El Deportivo volverá a defender liderato. Desde que lo ostenta, solo conoce el empate, en dos jornadas de forma consecutiva. Sin embargo, la primera posición, dice Idiakez, debe ser un refuerzo positivo: "Aunque no lo parezca seguimos líderes. Es un refuerzo para los chicos. Son conscientes de que la dificultad ha aumentado incluso más y los rivales se preparan como se preparan. La semana de trabajo ha sido buena y los chicos se han entrenado a un gran ritmo. Va a ser un partido muy complicado".

Además, Idiakez analizó al Rayo Majadahonda. Un rival "atrevido" que juega mejor de lo que la posición en la tabla dice: "El Rayo es un equipo valiente, que apuesta por tener la pelota. Presiona alto y desde que está Erice mantiene esas señas de identidad. Valoramos también la opción de que puedan tomar alguna otra decisión". A lo que añadió que ante el estilo majariego, deben "estar juntos, saber dónde presionamos y a quién presionamos" para "tratar de reducirles el espacio": "Tiene jugadores muy interesantes cuando engancha Alberto, Sergi, Cortés, Navarro si vas muy abierto… es un equipo que puede hacerte daño. Vamos a intentar minimizar sus cualidades".