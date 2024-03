El Liceo, líder de la segunda vuelta

La victoria del Liceo contra el Barça en el Palacio de los Deportes de Riazor fue mucho más que tres puntos. Siempre lo es cuando se le gana al conjunto culé, el rival a batir, que llevaba sin perder en la OK Liga dos años, 55 partidos sin conocer la derrota. Pero es que el triunfo, además, supuso la confirmación de que el equipo verdiblanco ha vuelto. O que nunca se ha ido. Solo ha tenido un proceso de adaptación más lento que le costó una primera parte de la temporada complicada, quedándose atrás en la liga, hipotecando su futuro en Europa y, sobre todo, quedándose fuera de la Copa del Rey. Pero su recuperación es total. Tanto, que si solo se contase la clasificación de la segunda vuelta, sería el nuevo líder. En los nueve partidos que se han disputado desde el ecuador de la competición, los coruñeses se mantienen invictos y suman 23 puntos con siete victorias y dos empates; por los 22 de los azulgrana con siete triunfos, un empate y una derrota. Todavía no les ha llegado para alcanzar la segunda posición del Noia, pero sí para asegurar matemáticamente su clasificación para el play off por un título que ya ganó hace dos años.

El Liceo comenzó la segunda vuelta con dos empates. El primero fue en la pista del Igualada (5-5), lo que ya significaba un paso adelante ya que en toda la primera solo había sumado un resultado positivo en sus desplazamientos a Cataluña: venció en Lleida pero perdió en Calafell, Sant Just, Mataró, Barcelona, Voltregá y Noia. Después, también empató en casa frente al Calafell (4-4), un rival directo de la zona alta de la clasificación. A partir de ese momento, solo llegaron victorias, siete de forma consecutiva: Rivas (0-6), Sant Just (6-2), Mataró (4-0), Caldes (2-4), Lleida (2-0), Girona (2-3) y Barça (3-1). Aún faltan cuatro partidos para la conclusión de la liga regular y los verdiblancos ya suman más puntos que en toda la primera vuelta (23 por 18), lo que le ha permitido remontar desde la octava plaza a la tercera y recortar de diez a tres puntos la desventaja con el Noia, segundo, al que se plantea derrocar en esta recta final.

Si en la primera vuelta se quedó fuera de la Copa del Rey —para la que lograron el billete los siete primeros más el anfitrión—, en esta segunda ya se ha garantizado la clasificación para el play off. Con 41 puntos, aventaja en 12 al noveno, el Igualada, que tiene 29. El siguiente objetivo será garantizar su pase como cabeza de serie, es decir, entre los cuatro primeros. Para eso tiene una margen de ocho puntos ya que el Reus es quinto con 33. Como a los coruñeses le quedan cuatro partidos contra cuatro rivales directos, todo está por decidir. Después de Semana Santa le toca visitar al Reus (quinto), en la siguiente jornada recibe al Voltregá (sexto), en la antepenúltima fecha viaja a Alcoi (séptimo) y, por último, recibe en el Palacio de los Deportes de Riazor al Noia (segundo) en la clausura en la que puede estar en juego la segunda plaza.

Carballeira y Serra, con la selección

Los liceístas César Carballeira y Martí Serra, además del coruñés Ignacio Alabart, jugador del Barcelona, se incorporaron ayer a la selección española para disputar la Copa de las Naciones en Montreux (Suiza) desde mañana y hasta el próximo domingo. Los tres forman parte de la lista elaborada por Guillem Cabestany que también incluye a los hermanos Carles y Marc Grau, del conjunto culé —ex del Liceo—; a Sergi Aragonés y Martí Casas del Reus y a Nil Roca del Benfica. Además, el seleccionador anunció ayer a los sustitutos de los lesionados Pau Bargalló y Xavi Barroso, que ya no jugaron el domingo contra el Liceo y que el Barça guarda entre algodones para intentar remontar al Sporting el 4-1 de la ida en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions. Los elegidos por Cabestany son Arnau Xaus (Calafell) y Nil Cervera (Igualada), precisamente dos jugadores que la temporada que viene vestirán la camiseta del Liceo. Xaus es segundo en la lista de máximos goleadores de la OK Liga, el primero nacional. Lleva 28 tantos por los 37 del portugués João Rodrigues. Cervera, con 16, está viviendo el año de su confirmación. España debutará contra Francia (mañana), jugará su segundo duelo ante Suiza (jueves) y cerrará la fase de grupos contra Portugal (viernes). Los dos primeros se clasificarán para las semifinales del sábado mientras que tanto la final como el duelo por el bronce están programados para el domingo. En el otro grupo quedaron encuadrados Argentina, Italia, Angola y Montreux.