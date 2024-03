Idiakez: “Nos vamos con tres puntos que nos siguen impulsando hacia arriba”

Imanol Idiakez subrayó la importancia de la victoria lograda contra el Cornellà, un rival al que definió como “dificilísimo”. El entrenador deportivista aseguró que el triunfo irá adquiriendo valor con el paso de las semanas. “En estos partidos se demuestra la solvencia del equipo. Son partidos muy difíciles, además cuando va quedando tan poco. Me voy muy contento por el trabajo. No nos descomponemos en ningún momento, es una victoria muy trabajada. Fuera de casa otra victoria, la segunda consecutiva, que es muy complicado. Nos vamos con tres puntos que nos siguen impulsando hacia arriba”, resumió Idiakez.

El entrenador blanquiazul subrayó la dificultad del duelo que se le presentaba a los suyos en la ciudad deportiva Dani Jarque y lo bien que supieron gestionar todo tipo de situaciones, incluidas las acciones a balón parado. “Hemos hecho muy buen trabajo. Valoraremos más con el paso de los días este partido porque es un campo muy complicado. Ellos arriba te exigen muchísimo en balones aéreos”, insistió el técnico. Idiakez incluso rescató las acciones en las que el equipo pudo ampliar la ventaja en el marcador en la segunda parte. “Si entran la de Barbero o Hugo, que son muy claras, te llevas el partido, pero te quedas con este 0-1 que es de equipo muy importante”, apuntó.

“Es una victoria de mucho mérito, es un rival dificilísimo que exige a todos los equipos un montón. Un equipo muy difícil y hemos hecho un trabajo colectivo espectacular. Hemos tenido el 0-2 pero con la gente que tienen ellos arriba tienes que sufrir”, destacó el entrenador deportivista.

Idiakez explicó la gestión del partido con ventaja en el marcador, en el que el Cornellà apretó en busca del empate. “Ellos son un equipo que si le vas a apretar arriba te golpean en última línea. Es verdad que nos ha faltado poner un poco de pausa al partido, pero veíamos que podíamos correr. Con el 0-1 quieres meter el 0-2 y es muy difícil”, argumentó el técnico deportivista. “El rival plantea unas cosas y cuando te pones por delante te obliga a otras. Teníamos posibilidades de jugar a pares en última línea. Ellos toman riesgos y no hemos sido capaces de resolver. Estoy contento por cómo hemos resuelto. El equipo ha estado solvente contra un rival que a balón parado es muy bueno”, añadió sobre la fortaleza del Cornellà en las acciones a balón parado.

Molestias de Mella

Idiakez también explicó la suplencia de David Mella, recién incorporado el jueves de su participación con la selección sub 19 en la clasificación para la Eurocopa. El técnico desveló que el canterano padeció unas molestias en la última sesión de entrenamiento y no quiso arriesgar. “David acabó el entrenamiento y tuvo una pequeña molestia. No me podía permitir el riesgo de que se lesionara. Ha jugado tres partidos completos en los últimos diez días No quería correr riesgo con él de que se pudiera lesionar”, manifestó el técnico.

El protagonista del encuentro fue Hugo Rama, de nuevo titular por la ausencia de Lucas y autor del tanto de la victoria. “Hugo hace tiempo que dio un paso adelante en el día a día y el premio está ahí para él. No me gustaría centrarme en nadie porque hemos sido un equipo”, manifestó Idiakez.