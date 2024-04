Mario Losada: “Me quedó una espina clavada en el Dépor, pero no era fácil darme una oportunidad”

Mario Losada (Madrid, 1997) militó tan solo una temporada en el Fabril, pero no fue una temporada cualquiera. Fue el goleador de referencia en el Fabril durante el curso 2019-20. Marcó once tantos antes de que la pandemia del coronavirus interrumpiera la competición en marzo y llegó a pensar en alcanzar la primera plantilla, pero en el club blanquiazul pasó de todo aquel año. A los problemas deportivos se sumaron los vaivenes institucionales y el equipo acabaría descendiendo a Segunda B. Ahora en Unionistas ya sabe lo que es marcarle al Dépor y el domingo (17.00 horas) regresará a Riazor.

¿Cómo recuerda su paso por el Deportivo?

Solo fue una temporada, pero guardo muchas amistades del año que estuve allí. Jugar contra el Deportivo siempre lo veo como un partido especial, bonito y que sentimentalmente es diferente a todos los demás.

Pasó de todo aquella temporada, el COVID, la mala situación deportiva del primer equipo, el descenso al final por el ‘caso Fuenlabrada’...

Fue un año difícil. A nivel institucional la dirección deportiva que nos firmó se marchó y vino otra gente... El primer equipo empezó muy mal y luego cogió una racha muy buena y parecía que salía para arriba... Al filial la pandemia nos pilló fuera del play off... Todo fue un cúmulo de circunstancias que no ayudaron a que fuera un buen año deportivo. Me quedo con lo especial que fue a nivel personal por la gente que conocí.

Aún así fue el máximo goleador del Fabril, ¿le quedó una espina clavada por no asomar al primer equipo?

Un poco sí. Hice once goles y paramos en marzo de competir. Estaba feliz, me estaban saliendo las cosas y era sub 23 todavía, pero el primer equipo estaba en una situación complicada. No era fácil que me dieran la oportunidad en ese tipo de contextos en los que estás jugándote las castañas. Yo quería estar más de un año allí, tenía otro año de contrato, pero tenía que salir para progresar porque terminaba etapa sub 23. Fue una mezcla de cosas y una pena por cómo se dio porque tienes que tener una pizca de suerte.

De su etapa en el Fabril consiguió dar el salto al primer equipo Diego Villares, ¿ha seguido su evolución?

Coincidí con Villares y con Alberto [Sánchez], que el año pasado estuvo con nosotros en Unionistas. Con Villares el año que estuve con él ya se veía que era un jugador que abarcaba muchos metros. Entonces ya no era sub 23 y era complicado que subiera al primer equipo, pero condiciones no le faltaban. Me alegro mucho que al año siguiente el Dépor diera el paso de darle la oportunidad porque se ha demostrado que tiene nivel de sobra, ya no solo para formar parte de la plantilla sino para ser una pieza clave y fundamental.

En Unionistas es la primera vez que está dos temporadas en el mismo club, ¿qué ha encontrado?

En estas categorías es complicado estar en un lugar mucho tiempo. En este caso es la primera vez que repito un año en un equipo. He encontrado un sitio donde me siento feliz. Estoy encantado de cómo funciona el club y cómo está creciendo cada año. Me alegro de ser parte de ello.

Ya sabe lo que es marcar al Dépor, aunque no en Riazor...

He tenido esa suerte de poder hacer gol los últimos dos partidos. Es importante para nosotros poder sacar puntos contra equipos como el Deportivo, equipos con los que a priori es más complicado.

Esta temporada se han acostumbrado a amargar a los favoritos, también en la Copa del Rey, ¿les motivan más?

Tanto en liga como en Copa nos hemos enfrentado a rivales que sobre el papel pueden ser superiores, pero nosotros somos un equipo muy solidario, muy trabajador y que competimos de tú a tú contra cualquiera. Ese es nuestro fuerte, competir como bloque. Hay veces que sale el resultado y otras, no.

En las últimas temporadas siempre han sido un rival complicado para el Deportivo, ¿cuál ha sido su receta?

Nuestra versión en casa seguramente será diferente a la de Riazor, probablemente por el entorno, pero nos vemos capaces de quitarle la pelota al equipo contrario. Somos un equipo que presiona para intentar meter ritmo al partido. Será complicado hacerlo porque el Dépor cuenta con individualidades de otra categoría.

¿Cómo ve la parte de arriba? ¿Cree que el ascenso directo se lo jugarán Dépor y Barça Atlètic?

El que menos falle es el que se lo va a llevar. El Dépor cuenta con algo muy positivo, que es la dinámica. Otros años arrancó muy bien y luego tuvo el bajón. Este año es al revés. Lo importante es que están en esa dinámica positiva en la que los partidos que antes no salían, ahora sí. Si son capaces de mantenerlo, son el claro favorito a subir directo.

De las últimas temporadas, ¿ve a este Deportivo como el más difícil al que meterle mano por esa dinámica?

No sabría decir. El Dépor siempre ha sido un poco diferente en Riazor y fuera. Nosotros este año en casa empatamos y el pasado ganamos. En Riazor es más complicado sacar puntos, sobre todo por esa dinámica que llevan en la que les sale todo. Tienen a sus jugadores más determinantes muy enchufados y va a ser difícil.

La temporada pasada llegaron el día del debut de Lucas Pérez, con mucha gente en la grada, y este año las asistencias son siempre por el estilo...

Ojalá que sea un partido con más de 20.000 personas y que haya un gran ambiente de fútbol. Nosotros también preferimos ese ambiente que cualquier otro. Cuando juegas al fútbol, deseas jugar partidos como estos. El Dépor está peleando por la liga, han dado con la tecla y llevan un buen ritmo de puntos. La motivación es mayor para nosotros por intentar ganar en un campo complicado. Es algo que nos beneficia para sacar algo positivo.