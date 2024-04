Pablo Vázquez: “No temo a nadie”

El Deportivo llega a las últimas ocho jornadas de Primera RFEF como líder tras una gran remontada, pero con el Barcelona B al acecho y aguántandole un ritmo infernal de nueve victorias y dos empates en toda la segunda vuelta. El filial culé incluso tendría la posibilidad de recurrir a futbolistas asentados en el primer equipo como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, ya que a día de hoy disponen de ficha con el segundo equipo o incluso con el juvenil blaugrana. A Pablo Vázquez no le preocupa en exceso a quien pueda recurrir quien se presume ahora como su gran rival por la plaza de ascenso directo. “Pueden jugar, yo no veo ninguna adulteración. Si deciden subir y bajar, me quedo con mi equipo. No temo a nadie. Hemos visto conjuntos de otras categorías competir contra equipos grandes. Uno o dos jugadores no van a desestabilizar nada. Les puede dar algo más a ellos, pero yo confió en lo mío. Que baje quién quiera”, razonaba ayer el defensa.

Considera que la experiencia les ha demostrado que el mayor contrincante del Dépor es él mismo. Ni se fija en exceso en el resto ni descarta a nadie. “Es un equipo de mucho nivel (el Barça B), puede ser la mejor cantera del mundo. Los tenemos siempre en cuenta. Vienen también en una remontada a última hora y están sacando partidos muy difíciles. Dependemos de nosotros. El margen de error ahora es muy pequeño y los demás también llevan ritmos fuertes. Nos lo tomamos como momentos decisivos. Pero quedan 24 puntos y creo que descartar a alguien sería muy osado. Nuestro rival somos nosotros. Está todo apretadísimo”, dice.

Tuvo tiempo para elogiar también las condiciones del próximo rival, Unionistas, que siempre le genera quebraderos de cabeza a los coruñeses. “Es una final. Viene un equipo supercompetitivo que domina muchos aspectos del juego. El balón parado, bloque alto o bajo, duelos... Tenemos ganas de volver a Riazor”.