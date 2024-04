Mella compensa el pesimismo con Lucas

Una semana tras otra, y ya van tres, la gran duda para Imanol Idiakez es Lucas Pérez. El delantero sigue el margen y lo más probable es que tampoco pueda jugar mañana (17.00 horas) contra Unionistas. “Pues ahí va”, respondió el técnico sobre el estado del coruñés, que ayer de nuevo se ejercitó en solitario sobre el césped de la ciudad deportiva de Abegondo y después se retiró al gimnasio en compañía de los fisioterapeutas. “Va avanzando, pero con muchas dudas de cara al fin de semana. Todavía queda mañana [por hoy], pero no soy muy optimista. Igual llegamos un poco justos y hay que esperar un poco más”, aseguró Idiakez sobre el estado de su capitán.

El delantero continúa con su plan individualizado de entrenamiento para dejar atrás esas molestias en la rodilla izquierda que lo mantienen al margen del grupo. Ayer se le pudo ver de nuevo haciendo algunos ejercicios sobre el césped, una parte con balón, pero sin intervenir en las tareas con sus compañeros.

Sería el tercer partido consecutivo que se pierde Lucas tras los de Majadahonda y Cornellà, a la espera de que supere unos problemas sobre los que el club no se ha pronunciado oficialmente. “Anda con una molestia en una rodilla y le está dando un poco de lata”, se limitó a responder Idiakez sobre el origen de los males de su delantero.

Lucas es la nota negativa y Mella la positiva para el entrenador deportivista. Esta semana sí tendrá con plenas garantías al canterano, suplente en Cornellà ante el temor de que pudiera padecer una lesión después de la acumulación de minutos con la selección sub 19. “Está mejor”, aseguró el entrenador deportivista sobre el joven atacante. “La semana pasada venía de la selección y en la víspera del partido acabó con una molestia. Era un riesgo muy alto, pero ahora está bien,” apuntó.

La presencia de Mella en el equipo titular es la principal incógnita para recibir a Unionistas. Podría volver y recuperar su sitio en la banda derecha del ataque en lugar de Davo, aunque Idiakez evitó dar pistas. “El entrenador siempre tiene dudas y más los viernes en rueda de prensa”, bromeó.

Lucas ha sido el principal interrogante de las últimas semanas, también para los rivales. Unionistas, sin embargo, prefiere centrarse en el colectivo. “Caeríamos en un error si personificamos todo en Lucas, el gran acierto del Dépor es la estructura”, afirmó su técnico, Dani Ponz.

Idiakez se refirió al partido que espera a los suyos ante el conjunto salmantino. “Va a ser un partido muy igualado. Si hay una palabra que define a Unionistas es competir. Compite de maravilla. Cuando le dejas, juega. Y si quiere contraatacar, contraataca. Una plantilla bien confeccionada, bien entrenada. Un partido muy competido y en el que estoy convencido que nuestro número 12, que es nuestra gente, puede hacer la diferencia”, reflexionó el técnico.

“Estoy preparado para llegar a la última jornada jugándonos algo”

El entrenador deportivista, Imanol Idiakez, tiene en su mente el escenario más exigente en cuanto a lograr el ascenso directo al final de la temporada. El técnico blanquiazul no es partidario de mirar más allá de cada jornada, pero está convencido de que el equipo deberá mantener un ritmo de puntuación alto para alcanzar el ascenso directo. Idiakez también considera que el desenlace del campeonato se alargará hasta la última jornada. “Estoy preparado para que el ritmo sea este y que lleguemos a la última jornada jugándonos algo. Es lo normal”, reflexionó Idiakez sobre los puntos que necesitará el equipo para proclamarse campeón del grupo y lograr el billete directo a Segunda División. “Vamos a prepararnos para ello y si pasa lo contrario, pues ya lo celebraremos. Estoy preparadísimo y el equipo también lo está. Eso nos da tranquilidad. Entendemos que es el mejor camino. No tengo una bola de cristal para saber lo que pasará. Si la tuviera, estaría en Miami o en una isla tomando el sol, pero estamos preparados para llegar a la última jornada jugándonos algo y además en Riazor, estaremos tranquilos, pero no hay nada más que Unionistas el domingo”, manifestó el técnico.

En apariencia el Deportivo tiene el calendario más benévolo de entre todos los candidatos al ascenso directo, especialmente si se compara con el del Barça Atlètic, al que tendrá que recibir en Riazor. Idiakez, sin embargo, no comparte ese punto de vista y recordó que, salvo contadas excepciones, todos los equipos se juegan algo en el último tramo de la competición. “Decimos cosas que no tienen valor. Los calendarios a estas alturas no son fáciles para nadie. Si me dices a falta de dos partidos, si hay equipos que no se juegan nada... Pero a estas alturas, valorar la dificultad de un partido es muy difícil”, argumentó. Este fin de semana se volverá a dar la circunstancia de que el Deportivo jugará antes que el Barça Atlètic, su inmediato perseguidor en la clasificación. “Estamos centrados en nosotros. Es inevitable que el otro día, con el 2-0 de Osasuna, todos estábamos mirando, pero luego al portero le pasa lo que le pasa. Es fútbol. No podemos perder tiempo en pensar en los demás. Tenemos que tener los cinco sentidos ahí. Además, el rival de esta semana nos obliga a no despistarnos”, insistió Idiakez sobre el compromiso frente a Unionistas.