3-2 | El Fabril no deja de buscarse problemas

El cazador cazado. Hace dos semanas le había tocado aprovechar una expulsión para remontar hasta el 3-4 al Valladolid Promesas con un gol sobre la hora y esta vez fue todo lo contrario. Un duelo que estaba siendo plácido, en el que ganaba 0-1 y hasta se puso 0-2 terminó por perderlo en el minuto 88. Y no solo fue esa doble amarilla también regaló el primer gol local y no hubo respuesta en el campo a los cambios del minuto 55 de un Cayón que fue otro en la última media hora. 3-2. Vuelve a coquetear el Fabril con el descenso, está a dos puntos de la zona de play out.

Gilsanz se decidió por fin a hacerle hueco desde el inicio en el once a Martín Ochoa y a Kevin Sánchez. El burgalés, aún juvenil y pichichi del equipo, tenía que acostarse a la banda izquierda para llevar peligro desde esa zona. Arriba estaba el riojano, desde la derecha atacaba Diego Gómez y por el medio dirigía Jairo Noriega. Todo el talento de Abegondo sobre el terreno de juego. No había para más. Ni lesiones ni sanciones, solo los requeridos por el primer equipo estaban ausentes.

Antes de que el Fabril se adelantase en un fogonazo, vio como en el Cayón buscaba apretar en el primer cuarto de hora. Robaba y transitaba, cargaba el área desde la larga distancia. Eran unas armas diferentes a las del filial, pero que les habían resultado altamente útiles en su campo, donde eran uno de los mejores locales del campeonato y donde habían cosechado gran parte de sus puntos en esta Segunda RFEF. Hubo un cabezazo en el minuto dos que obligó a estirarse a Brais Suárez, pero poco más por ninguno de los dos equipos en esos primeros compases.

En el minuto 14 saltó la chispa. Falta en tres cuartos que Diego Gómez saca rápido, se apoya en Kevin Sánchez y busca en profundidad a Martín Ochoa, quien no falla ante el meta local. Muy fácil, camino despejado para el filial que ganaba ante un equipo que, en teoría, le iba a apretar, ante el que lo iba a pasar mal y, en cambio, se notaba relativamente cómodo y ya ganaba.

Fue el resto de la primera parte, la media hora restante hasta el descanso, un periodo en el que no hubo excesivas acciones destacadas. El Fabril pretendía apretar a través de la intensidad de Diego Gómez y de Kevin, como paso previo a acelerar el juego, pero le costaba crear ocasiones claras. Al Cayón más. No era capaz de mascar el juego y, al transitar o enviar balones al área, era inofensivo. Todo parecía bajo control hasta que el filial se empezó a buscar su propia ruina. Jairo veía la roja en el minuto 38 al recibir la segunda amarilla y condicionaba el resto del duelo. Los cántabros ya empezaron a apretar en los minutos finales por la banda de Marotías. Se le iba a hacer larga la segunda mitad a los blanquiazules.

Y es que fue una locura, pero no como se preveía el acto definitivo. Se esperaba de salida un asedio del Cayón merced a su superioridad numérica y necesidad. No fue así. El Fabril estaba cómodo. Tanto que logró el 0-2 en el minuto 52. Alfaro embocaba en un tiro cruzado tras una asistencia desde la izquierda. Todo rodaba para el Fabril o eso parecía.

La propia inercia del duelo y un triple cambio en el Cayón (entraron Edu, Larrucea y Marcos) activaron sobremanera a los cántabros. Ya podían jugar de lado a lado y embotellar al Fabril. En el minuto 58 Brais Suárez le regalaba un gol a Larrucea tras una mala salida. Ese 1-2 de la nada dio alas a los locales. Insistieron e insistieron hasta que Saúl hizo el 2-2 en un saque de esquina que remató solo en el área pequeña. El filial achicaba y achicaba balones, no podía con todos.

Los últimos minutos depararon más sustos e incluso alguna buena parada de Brais Suárez, pero ya no era tal asedio. El Fabril, con hombres de refresco, se estiraba de vez en cuando. Otro espejismo. Un último arreón por la banda de Mardones acabó con un centro al área del que se salvó de manera milagrosa. El rechace se fue a 30 metros y ahí enganchó un zapatazo Edu para hacer el 3-2 en el minuto 88. Tocado y hundido. Gilsanz tuvo tiempo para hacer un triple cambio y rozar la heroica en un par de ocasiones en el descuento, pero el final estaba escrito.