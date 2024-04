Diego Rivas: “Antes de exponer a un jugador, doy ese paso adelante”

El naronés Diego Rivas se volverá a enfundar los guantes casi un año después de su retiro del fútbol profesional para defender la portería del Arenteiro en Riazor. “Hemos tratado de encontrar alternativas en el mercado, pero los condicionantes no son sencillos. Después de contactar con seis o siete porteros hemos llegado a esta situación límite. No hemos encontrado alternativa y el club me ha propuesto dar ese paso adelante y salir de la situación”, explicó el que hasta ahora era entrenador de porteros del club de O Carballiño en una entrevista con El Larguero.

Rivas, con pasado en el Fabril donde protagonizó una tanda de penaltis para el recuerdo ante el Burgos, comentó que no se esperaba tener que llegar a esta “situación límite”, pero prefiere “dar ese paso adelante antes que exponer a un jugador de campo a verse en esa situación”.

El ex del Racing de Ferrol o Lleida asegura comprender la decisión del Deportivo de cara a no negociar la cláusula de liberación de Pablo Brea: “Entiendo que eso son acuerdos que se hacen desde los clubes. Aceptan las tres partes y esto es una situación que es difícil de predecir. Los contratos están para respetar. Es una situación compleja, pero entiendo perfectamente la postura del Dépor, se juegan muchísimo. Seguro que no es agradable para ellos, pero yo no estoy en disposición de juzgar”.

Además, trató de quitarle hierro al asunto porque, a fin de cuentas, solo lleva unos meses retirado: “Por suerte yo hasta el año pasado estaba compitiendo en el Racing de Ferrol. Si uno indaga un poquito, podrá ver que no es una situación tan radical”.