José Ángel: "Es absurdo poner calificativos a la afición, son el alma de este club"

El Deportivo ha entrado de lleno en el tramo final del campeonato con velocidad de crucero y "hambre" por seguir sumando triunfos y alcanzar el triunfo. José Ángel, uno de los indicustibles de Idiakez, cree que llegan "perfectos mentalmente" al momento decisivo. "Llevamos una dinámica muy positiva y queremos seguir disfrutando cada fin de semana para sacar los tres puntos. Sabemos que tenemos un partido difícil ante otro rival de Galicia, que hace buen fútbol y también viene en buena dinámica. Se va a ver un partido bonito".

Un partido que será de nuevo en Riazor. Un Riazor de récord: "Es absurdo seguir poniendo calificativos a la afición. El otro día lo volvieron a demostrar. El alma de este club son ellos. Cuando jugamos y los sentimos es una fuerza increíble y superlativa. Estamos encantados de que sientan orgullo del equipo que ven. Deseando darles una alegría porque realmente lo merecen después de estos años".

El partido va a tener una peculiaridad: El Arenteiro ha tenido que inscribir a su entrenador de porteros, Diego Rivas, para jugar el encuentro. Aunque en el vestuario no le dan mayor importancia: "Realmente no hemos hablado nada de eso. Lo que es seguro es que habrá 11 futbolistas. Es un rival duro y nos va a poner las cosas complicadas. No sabemos mucho, seguramente cuando analicemos al rival nos explicarán todo. Es una situación que tenían ellos y han solucionado".

Aunque considera que es importante "dosificar cargas" en el tramo final, cree que el equipo llega en un gran estado de forma y, además, no da relevancia a tener cuatro amarillas. Una situación en la que están otros compañeros como Diego Villares o Lucas Pérez: "Sin mirar más allá. Tenemos la certeza que en este equipo si falta un jugador se suple con otro y está igual de capacitado. Lo vimos esta semana, faltó Ximo y Jaime hizo un gran partido".

El centrocampista andaluz fue rpegunado sobre si prefería jugar antes o después que sus rivales. Este domingo el Dépor saltará al campo a las 19.00, cuando sus perseguidores ya hayan tenido su partido: "No importan. No nos importa nada. Jugar primero, si ganas, es verdad que te da esa pequeña ventaja a obligar a ganar. Pero nosotros el único partido que tenemos en mente es el del domingo. Si los demás pinchan mejor, pero tenemos que fijarnos en nosotros mismos. Prefiero ganar, me da igual antes que después. Prefiero jugar los sábados porque la semana se hace más corta".

José Ángel también quiso acordarse de las chicas. El Dépor Abanca ascendió a Primera. La primera de las dos celebraciones: "Yo me alegro mucho y quiero felicitarlas. Han hecho una temporada bastante buena. Enhorabuena para ellas y orgulloso de que el club siga creciendo. Te gusta verlas disfrutando porque un ascenso siempre es bonito. Ojalá podamos conseguirlo en unas semanas. "