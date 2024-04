A Coruña homenajeará a Arsenio Iglesias y pondrá su nombre a la travesía de la grada de Maratón

La alcaldesa de A Coruña, a través de un vídeo en sus redes sociales personales, ha anunciado este viernes que el Concello coruñés realizará un homenaje a Arsenio Iglesias, exjugador y entrenador deportivista, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento.

Este tributo será con un acto a las 19 horas del próximo jueves, 2 de mayo, a los pies de la Torre de Maratón del estadio de Riazor. Será tres días antes del 5 de mayo, fecha en la que se cumple el primer año desde la muerte del arteixán.

En el mismo vídeo la alcaldesa también anuncia que esa travesía, que va desde la avenida de la Habana a Manuel Murguía, pasará a llamarse "Travesía Arsenio Iglesias", compromiso aprobado en la Comisión de Honores y Distinciones en enero de 2020. "Nun momento no que temos máis presente ca nunca os eu legado e as súas ensinanzas, é o momento de facerlle esta homenaxe a quen é o gran mito do pobo coruñés e do pobo de Galicia", indica Inés Rey.