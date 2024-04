Idiakez: "El gusanillo siempre está cuando te pones la camiseta del Deportivo"

El Deportivo se acerca a la recta final del campeonato e Imanol Idiakez ya siente "el gusanillo" de los momentos decisivos. Aunque, esos sí, cree que con la elástica blanquiazul esa sensación siempre existe: "El gusanillo siempre está cuando te pones la camiseta del Deportivo, más en Riazor y con la afición que tienes. Es un partido de muchísima importancia y seguro que es una motivación. Será un paso muy importante.".

El técnico easonense espera un rival difícil este fin de semana con la visita del Arenteiro. Un Arenteiro contará bajo palos con Diego Rivas, su entrenador de porteros: "Va a jugar un chico que tiene una carrera bastante importante en categorías como esta o superior. Va a jugar un portero que más allá de que no tendrá el ritmo de competición será un portero, no van a poner un espantapájaros. Van a tener un portero con una carrera muy respetable y no tengo dudas de que va a dar el nivel".

Además, habló del estado físico de Mella, Lucas y Ximo. Confía en que puedan jugar los tres. "Mella es el golpe que se llevó pero creo que van a estar. Ximo también, está en dinámica del equipo y tendremos que valorar todas las cosas. A nivel de posibilidades de estar disponibles creo que estarán los tres", explicó tras un entrenamiento en el que Lucas bajó el ritmo y Mella trabajó de forma individual.

Preguntado por la posibilidad de reservar o forzar a algún jugador a ver la quinta amarilla, Idiakez insiste en que cada partido es clave y no prepará ningún encuentro pensando en otro próximo. Hay varios futbolistas que podrían cumplir ciclo a falta de dos encuentros para la visita del Barça B, que se antoja clave: "No varía nada. No sé por qué son más importantes unos puntos que otros, todos valen lo mismo. Pensamos en Arenteiro. Si ganamos el domingo prepararemos la semana con los que tengamos. Si cae alguno hay otros compañeros con un nivel buenísimo por eso están en el Deportivo".