El Dépor, a escena y ante la presión

El Deportivo lleva meses y meses remando y lo que va a tener que seguir haciendo. Nadie regala nada. El Barcelona B asaltó con solvencia El Toralín, mandó un aviso y ya no habrá ascenso en Sestao. Esa es la consecuencia a medio plazo, pero antes de ese duelo en siete días, el triunfo más inmediato de los culés traslada toda la presión a un Deportivo que tendrá que seguir dando paladas esta semana y las venideras, a pesar de su espectacular racha desde el inicio de la segunda vuelta (12 victorias y dos empates). El primer escollo es el humilde, pero peligrosísimo Arenteiro (19.00 horas). Ya no puede subir, se ha ganado de sobra no bajar. Es el mejor conjunto gramo a gramo de la categoría, porque con una inversión justa ha peleado con los mejores equipos, ha reclutado calidad para su plantilla y ha dado más de un disgusto. Ya empató en casa del Barcelona B hace semanas. Las siguientes víctimas pretende que sean el Dépor y Riazor.

El equipo de O Carballiño huele la sangre. El Dépor es un gigante, es demoledor, pero le aprietan la clasificación y las urgencias. El arsenal ofensivo de los visitantes es variado y a tener en cuenta. Ya sin Miku, desfilarán Manín, Pibe o Luis Chacón, quien pudo ser blanquiazul en enero. En el banquillo esperará un viejo conocido como Christian Santos. Sus problemas estarán quizás en la portería, donde se ubicará Diego Rivas, entrenador de porteros metido de nuevo a guardameta por la crisis verde. Javi Rey no tiene bajas entre los jugadores de campo.

Idiakez pierde a Jaime Sánchez y a Hugo Rama, dos de sus recursos de banquillo, pero recupera a dos titulares (Yeremay y Ximo Navarro). Puede reeditar así su once de gala después de no haber podido alinearlo en el último mes y medio. Las sanciones y la lesión de Lucas se lo han impedido. Riazor está listo para volver a batir el récord de asistencia y para apretar los dientes junto a su equipo. No le ha fallado en las malas, ahora menos.

El Arenteiro será un equipo con nada en juego en la tabla y sin nada que perder en el envite. No hay presión, puede arriesgar, puede jugar más suelto. se entrenó a tope, cuenta con todos. La idea es quitarle la pelota al Dépor y apretar arriba, ser protagonista. Primero, tienen que conseguirlo, y después, ser efectivo con ese plan porque los coruñeses ya demostraron hace una semana ante la Cultural Leonesa que no les estorba ese guión. A ellos les llega con los espacios y con su capacidad para defenderse y pegar. Los Pablos, los laterales y la pareja Villares José Ángel se llegan para blindar y en cuanto hay campo abierto y espacios, nadie se las quiere ver con el cuarteto formado por Mella, Lucas, Yeremay y Barbero. Duelo grande de la Primera RFEF con el ascenso en juego.

