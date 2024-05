Lucas, en la inauguración de su peña: “Vamos a conseguirlo”

“La que estamos liando en Novo Mesoiro”. Lucas Pérez es el centro de gran parte del cariño del deportivismo, pero quizás no se esperaba el baño de masas que se dio en la inauguración de la peña que lleva su nombre y que tendrá su sede en el bar A Do Cuñado del joven barrio coruñés. Fue tanta la expectación que la policía local tuvo que cerrar un carril de circulación al tráfico ante la gente que se arremolinaba y que se tuvo que quedar fuera del local. Eso sí, Lucas Pérez llegó y saludó y firmó a todos, a los de dentro y a los de fuera.

Inauguración de la peña de Lucas en Novo Mesoiro / Iago López

“Lo vamos a conseguir”, repitió hasta en un par de ocasiones el coruñés en su alocución al hablar del ascenso, a pesar del sinsabor del empate el Arenteiro. Se sentía reconfortado y feliz ante lo que veía a su alrededor, ya que para él aquel acto mostraba la esencia del Dépor y ejemplificaba las razones que le llevaron a estar de vuelta en A Coruña y a renunciar a un contrato de Primera División. “Gracias a todos por estos años de estar en el barro, aunque a mí no me gusta llamarle así. Vamos a conseguir el objetivo. Me gusta veros animados. Esto es el Dépor: en las buenas y en las no tan buenas, estar todos juntos. Es lo que me ha hecho volver a casa y estar aquí muy feliz”, apuntó mientras señalaba y daba las gracias a algunos compañeros de vestuario que le habían acompañado en el acto como Diego Villares, Dani Barcia, David Mella, Yeremay Hernández, Berto Cayarga, Ximo Navarro o Raúl Alcaina. También estuvieron presentes y firmaron autógrafos Raquel García y Ana de Teresa, futbolistas del recién ascendido Dépor Abanca.

Hubo regalos de Lucas para los peñistas y de los peñistas para Lucas, quien recibió una camiseta de bebe serigrafiada con el nombre de su Irvin. Un día de fiesta justo antes del esprint final por el ascenso a Segunda.