Entre Villares y Jaime anda el juego

Ante las dudas, guardia pretoriana. El empate ante el Arenteiro hace que el Dépor se quede con menos red en el duelo de Sestao y esa situación crítica coincide con la baja de José Ángel y la más que posible de Ximo Navarro. Dos agujeros a tapar en la media y en el lateral. Pero si hay dos jugadores que le transmiten seguridad a Imanol Idiakez, aún en tiempos de zozobra o en momentos decisivos, esos son Diego Villares y Jaime Sánchez. Uno juega siempre, el otro es el primer cambio o el primer recurso cuando hay que contener o equilibrar desde el banquillo, pero el técnico vasco no duda con ellos. Se dejaría caer hacia atrás con los ojos cerrados si ellos le dijesen que le iban a sostener. Su pareja para las contingencias de Las Llanas.

La figura de Diego Villares cobra relevancia por el paso al frente que da cada temporada. Esta ha sido salvavidas en los malas en las que, por momentos, ejercía hasta de falso nueve. El equipo no jugaba, pero al menos él presionaba, llegaba y solucionaba problemas. El Dépor consiguió un armazón que le sienta mejor como equipo y el vilalbés sigue saltando a la presión, pero ya se puede dedicar, en mayor medida, a la intendencia, al juego. Un alivio para él. Eso sí, no olvida su faceta goleadora. El tanto ante el Arenteiro descubrió para él una nueva suerte, la del tiro de larga distancia. Es su cuarto gol en liga, iguala su mejor registro en la primera plantilla en la temporada en la que más ha jugado (33 partidos y 2.844 minutos). Su única ausencia esta temporada fue en León, el último partido que perdieron los blanquiazules. Para Idiakez, Villares es rendimiento y mucho más. “Es ejemplo puro y duro. Es un 10 en cada entrenamiento. Viene cada mañana a ser mejor que el día anterior. Eso dentro del vestuario genera conexión y que le sigan. Eso es un valor muy grande”, apuntaba Idiakez con devoción en una entrevista a LA OPINIÓN.

Villares seguirá en su sitio y será Jaime el que le acompañe en el doble pivote, mientras que Paris Adot es el candidato a ocupar el lateral derecho si Ximo Navarro no llega a tiempo. De ser potencial descarte en verano a ser uno de los predilectos de Idiakez. Así se lo ha ganado el gaditano, ex del Sabadell. La temporada en la que menos ha jugado y en la que más fuera de sitio ha sido alineado (central, lateral o mediocentro) es en la que mejor cara ha mostrado en sus tres campañas en A Coruña. El propio técnico ya le colmó de elogios en la rueda de prensa posterior al duelo que el Dépor ganó a la Cultural Leonesa en Riazor (2-0) y en el que Jaime jugó de lateral. “Su rendimiento es buenísimo, tenemos ahí un comodín que es un lujo. Otra vez ha hecho un partido soberbio. Le he puesto porque su rendimiento es siempre muy estable”, argumentaba un Idiakez que lo tiene claro para Las Llanas: Villares, Jaime y nueve más.