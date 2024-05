Así están las cuentas del Dépor para el ascenso: a una victoria y con las combinaciones favorables

El Deportivo tiene todo de cara para consumar cuatro años después el regreso a la Segunda División. La victoria en Sestao le ha concedido la posibilidad de conquistar el ansiado ascenso el domingo en el duelo directo que afrontará en Riazor contra el Barça Atlètic, el único rival que mantiene posibilidades ya de arrebatárselo. Los blanquiazules mantienen cuatro puntos de ventaja sobre el filial azulgrana cuando restan tres jornadas. Lo tienen en la mano después de que Lucas transformase ese penalti en Las Llanas y dejase las combinaciones muy favorables para el Dépor.

El equipo se ha colocado en una posición de privilegio gracias a una racha inmaculada de resultados que lo mantiene invicto en la segunda vuelta del campeonato. Son ya 16 partidos consecutivos sin perder, la tercera mejor de la historia del club. Alargarla aseguraría el ascenso y al mismo tiempo mejorar las dos mejores hasta la fecha. La segunda más larga corresponde a la temporada 1996-97 y llegó hasta las 17 jornadas invicto. La mejor es de la campaña 1980-81, precisamente en Segunda División B y con el ascenso de categoría como desenlace. Este fin de semana podría darse también si se cumple una premisa.

Ganar, el billete a Segunda

El calendario le ha reservado al Deportivo la posibilidad de ascender el domingo con sus aficionados. Los cuatro puntos de ventaja sobre el Barça Atlètic hacen que una victoria le garantice el ascenso. Es la combinación más sencilla para los blanquiazules, que obtendrían siete puntos de renta sobre el filial azulgrana a falta de tan solo seis en disputa. “El fútbol nos ha dado la oportunidad de conseguir en nuestro estadio lo que todos queríamos”, resumió Pablo Vázquez sobre la opción que tiene el equipo el domingo de conseguir un ascenso que se ha resistido cuatro temporadas. “El domingo hay que salir a ganar, que sientan a la gente encima, a transmitir esa pasión. Es la oportunidad y es el momento”, añadió el defensa.

Un empate lo dejaría muy cerca.

En el caso de que el Deportivo empatara con el Barça Atlètic, las cuentas seguirían siendo sencillas para el conjunto blanquiazul. La igualada, sea cual sea el marcador, permitiría a los blanquiazules mantener a su favor el golaveraje particular —ganó 1-2 en Barcelona— y dejar el ascenso a expensas de sumar al menos dos puntos más. El Dépor mantendría los cuatro de ventaja que posee ahora y le bastarían dos empates más para el regreso a la Segunda División, siempre y cuando el Barça Atlétic ganara sus dos últimos encuentros. En el caso de que no lo hiciera las cuentas serían incluso más sencillas para los de Imanol Idiakez. Una victoria contra la Real Sociedad B la siguiente jornada supondría, no obstante, el ascenso sin esperar al último partido del campeonato regular.

Dependería de sí mismo con una derrota.

El peor de los escenarios posibles es que el filial del Barcelona consiguiera ganar en Riazor. Eso dejaría la renta deportivista en un solo punto de ventaja. Aún así seguiría dependiendo de sí mismo para lograr el ascenso de categoría. El Barça Atlètic tendría que ganar sus dos últimos partidos, que le han reservado duelos exigentes frente a Nàstic de Tarragona en casa y Celta Fortuna a domicilio, y esperar el tropiezo de los de Idiakez. El pleno garantizaría la vuelta a Segunda para los blanquiazules, pero dependería de lo que hicieran los azulgranas en el caso de tropiezo frente a la Real Sociedad B o el Real Unión de Irún. El comodín para el Dépor podría ser el golaveraje general en el supuesto de que la derrota contra el filial barcelonista fuera por la mínima. Los blanquiazules disponen a falta de tres jornadas de una amplia ventaja: +34 frente a +18.