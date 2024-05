Colotto: “La afición del Dépor no entiende de categorías, eso no tiene precio”

Cuatro temporadas de blanquiazul dejan un recuerdo imborrable en la mente de Diego Colotto (Río Cuarto,Argentina, 1981) y su etapa en un Deportivo con el que llegó a disputar 126 duelos. Con ninguna otra escuadra disputó tantos. En A Coruña encontró su mejor versión entre 2008 y 2012. Su último año, además, logrando un histórico ascenso que todavía hoy en día recuerda. En aquella plantilla con nombres como JuanCarlos Valerón, ManuelPablo, Álex Bergantiños o Riki, el actual director deportivo de Quilmes era una de las voces más autorizadas. Uno de los líderes.

¿Qué tal? ¿A qué se dedica?

Todo bien, trabajando en el fútbol argentino, ya en un proyecto nuevo después de mi paso por la selección de Venezuela con Pekerman. Ahora en Quilmes, de Segunda División, buscando también el objetivo del ascenso.

Ha tirado por la dirección deportiva en lugar de los banquillos.

Sí, por ese lado, la secretaría técnica, ahora estoy de director deportivo y trabajando ahí.

¿Cómo ve al Deportivo? ¿Sigue algo de la actualidad desde la distancia?

Sí, he visto algunos partidos. Tengo diálogo con Álex Bergantiños, he hablado con él varias veces, también con Fernando Soriano. Estoy contento por cómo han desarrollado esta temporada, esta etapa. Ojalá termine bien, que es lo que todos los deportivistas soñamos.

¿Y qué le está pareciendo la temporada del equipo? ¿Le ha impresionado algo?

Del grupo lo que más me ha gustado es la madurez que ha encontrado. La templanza después de tener un inicio no muy regular. Creo que ha sido clave el sostén del cuerpo técnico e ir encontrando poco a poco ese rendimiento para posicionarse. Es merecido porque la estructura lo está haciendo de buena manera. Y con jugadores de la cantera, chicos que sienten la camiseta, o Lucas, que la ha sentido desde un principio y es el emblema. Contento de verlos con esa posibilidad.

Usted también era de los que sentía la camiseta. ¿Qué recuerda de aquellos años?

Felicidad. Para mí haber representado al Deportivo es una de las etapas más lindas de mi vida. Siempre le voy a tener cariño al club y a la ciudad. Me alegra cuando le va bien y por eso estoy siempre pendiente. Ojalá que termine todo bien porque lo merecen. Lo demuestra la gente, la afición, cuando va al estadio y mete 30.000 personas. A Coruña en eso es única.

Y en Primera RFEF, que tiene doble mérito.

Sí, sí, pero creo que la afición del Deportivo no entiende de categorías, siempre lleva a mucha gente. El hincha del Dépor es hincha esté en Primera, Segunda o Tercera División. Eso no tiene precio. Me parece que es lo más importante de la ciudad, tiene una unión muy fuerte con el club y la va a seguir teniendo.

Usted era muy pasional. ¿Sentía esa conexión con la grada?

El Dépor siempre ha sido un club donde han pasado muchos sudamericanos y ese jugador siempre trae cierta pasión. En mi caso, lo pudimos llevar de la mano con la gente y eso me hacía muy feliz. Sigo hablando con muchos amigos y se están preparando con muchas ganas. Ojalá se pueda definir este fin de semana.

Oltra le describió como uno de los pesos pesados del vestuario. ¿Cómo recuerda aquellas semanas de mayor tensión?

Son semanas difíciles. La gente está muy ilusionada, todos queremos que termine bien, pero la presión y la tensión existe. Es normal. Más allá de todo, hay que transmitir buenas sensaciones y que el jugador esté tranquilo. Pensar que todo va a terminar bien. Desde el lado de la gente y también del club. Eso tiene que ser así para lograr el objetivo.

¿Usted cómo trataba de normalizar los días durante aquellas semanas antes de jugar en Tarragona o antes del partido del Huesca?

A mí es que personalmente me gustaba jugar con mucha gente. Me gustaba la presión y la posibilidad de ser protagonista. Oltra preparó un equipo muy protagonista, teníamos un gran plantel y nosotros estábamos cómodos en esa situación. Más allá de eso es una realidad. No son partidos fáciles, hay cierto nerviosismo, pero cuando rueda la pelota hay que hacerlo lo más natural posible.

Usted se quedó tras el descenso. ¿Cómo fue tomar aquella decisión? ¿Sentían que era un deber?

Creo que en ese momento éramos un grupo muy comprometido. Un porcentaje muy alto de aquella plantilla se quedó en el equipo. Eso era porque el club nos trataba muy bien. También por la afición, que es bárbara; y por la ciudad, que es hermosa. Nosotros les habíamos quitado algo que les queríamos devolver. Me parece que pasó por ahí. Hubo muchos jugadores que se quedaron esa temporada. El emblema en aquel momento era Valerón, pero también Manuel Pablo, Aranzubia, Riki, Guardado, yo… Muchos futbolistas continuamos para poner esa cara y devolver al equipo a Primera División. Fue una generalidad.

Y se logró. ¿Qué recuerda de aquella fiesta en Riazor?

Fue muy lindo. Fue especial. Éramos un equipo de muy buen nivel. Todavía mantenemos el récord de la categoría. Fue un año redondo para todos.

Aquellas imágenes de celebración fueron espectaculares. ¿Desde dentro cómo lo vivió?

Lo disfrutamos muchísimo. Pude llevar a mis hijos conmigo a las celebraciones. Recuerdo pasar por la Torre de Hércules, ver a los Riazor Blues y los colores blanquiazules. Nada que no llame la atención viniendo de la gente de A Coruña que siempre es fantástica.

Antes me hablaba de las grandes citas. Aquellos Dépor-Celta también fueron muy pasionales.

Sí, sí, fueron lindos clásicos y lindos derbis. Pudimos ganar los dos aquel año. El Celta tenía un gran equipo. Aquel año terminaron segundos y Valladolid tercero. Creo que fuimos superiores en ambos encuentros y disfrutamos mucho aquellos partidos.

Y Iago Aspas. Usted guarda una buena historia. Ahí sigue, 12 años después, en Primera División y marcando goles.

Es que Iago Aspas es un delantero top. Esa es la realidad. Pasó por Inglaterra, jugó con la selección… Eso da más mérito a lo que hicimos. Ellos tenían muy buen plantel, igual que el Valladolid. Creo que eso nos ayudó a ser un equipo de récord.