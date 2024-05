El otro ascenso de A Coruña: “Para todos subir sería una tranquilidad”

En una ciudad que respira fútbol, late al compás de su equipo y vive las semanas descontando jornadas, no es de extrañar que todo el mundo hable del mismo tema cuando el Deportivo se la vuelve a jugar. Después de años de decepciones, tristezas y derrotas, la afición blanquiazul aspira a vivir un ascenso que devuelva al club y a A Coruña al fútbol profesional. No es una cuestión simplemente deportiva en unas calles que se han vestido para la ocasión, va más allá para unos vecinos que llevan semanas deseando que llegue el 12 de mayo, fecha marcada en rojo como El Día D por el enfrentamiento ante el Barça Atlètic.

Las rutinas se han vuelto algo más lentas y tediosas en la segunda semana de mayo. Pese a que mejoraron las temperaturas. En el ambiente se palpa la tensión. Las conversaciones, que siempre tienen al Dépor en su punto central, son más acaloradas si cabe. “El primer gol llegará en el minuto 30”, vaticina Sandro. En su tienda también se respira deportivismo. Vestido con una elástica amarilla del Deportivo bromea con los clientes. Mar Taboada, que lleva muchos años en Riazor, es más cauta, aunque la charla le termina animando. “Pues a lo mejor acabamos saltando al campo”, dice con humor. Ha vivido una semana de muchos nervios. El calor se nota más cuando el Deportivo se juega algo.

El deportivismo se hace presente cada domingo en Riazor, pero también durante la semana. Cada esquina de la ciudad habla de fútbol. A Coruña tiene eso. Los niños (y no tan niños) acuden a clase con sus camisetas; un abogado toma el café leyendo las bajas; o un monitor de gimnasio, como es el caso de Alejandro Ayora, termina debatiendo sobre el mismo partido durante varias horas con todos sus parroquianos. Es la esencia, a fin de cuentas. “Llevo toda la vida yendo al Dépor, desde que nací y me llevaba mi padre, aquí en el curro mucha gente lo comenta, además saben que yo soy futbolero, todos tienen ganas de que llegue”, explica. Aunque esta vez está más convencido que otros años: “Yo estoy en el bando de los optimistas. No es tan a vida o muerte como otras temporadas que si no ganas, te vas. Hay cuatro puntos de ventaja y, aunque recibas al segundo, en caso de que se dé muy mal, tienes otra bala ahí guardada, por eso creo que va a salir cara”.

“Yo llevo varios partidos con la azul oscura de entrenamiento y la sudadera gris. El día que no la llevé empatamos con el Sabadell y Arenteiro” Jacobo García — Aficionado del Deportivo

En un caso parecido está Jacobo García, que trabaja en Vigo. Su viaje será corto comparado con otros aficionados que vienen desde fuera de España. “Tengo a todo el mundo encima diciéndome que está hecho. Yo no lo veo tanto. No creo que vayamos a perder, pero no sé si ganaremos. En mi caso además el lunes me preguntaron cómo voy a venir a trabajar”, comenta sobre un encuentro para el que está “más tranquilo” porque lo peor era Sestao: “Ese día fue terrible, como perdiésemos íbamos a ir cagados al Barça B. Era el día”.

El domingo en Riazor habrá unas 30.000 personas en la grada y unos cuantos miles más fuera siguiendo el partido. Otra buena cantidad en sus casas. Cada uno con sus supersticiones, como si el resultado final dependiese de un anillo que debe quedarse en casa o una camiseta que quedó gafada. “Yo llevo varios partidos con la azul oscura de entrenamiento y la sudadera gris. El día que no la llevé empatamos con el Sabadell y Arenteiro”, bromea Jacobo. Repetirá.

En juego, el ascenso de una ciudad: “Para todos será una tranquilidad. Llevamos años sufriendo cada partido, que tenemos que ganarlos todos. Podremos decir: ‘vamos a jugar y, aunque no ganemos siempre, no pasa nada’. Volver al sitio donde mínimo podemos estar. Y a nivel de desplazamientos y rivales, es otra forma de vivir el fútbol”.

Mar Taboada: “No voy a ser capaz de dormir del sábado al domingo”

“A mí me llaman la pesimista, pero de esta vez creo que va a ir”, bromea Mar Taboada. Una de esas aficionadas incondicionales que respira deportivismo. Una caída hace algunas semanas por el fuerte viento le dejó una lesión cervical. Entonces su preocupación era no poder ir a Riazor. “Soy socia desde los seis años. Y ahora tengo 63”, dice con orgullo. Ha decorado una vez más La Huerta de Sandro, donde trabaja. Aunque bromea con los vecinos. Esta vez no ha sacado la bandera a la fachada. Primero porque no quería repetir la historia. Pero poco a poco han ido aumentando los nervios.

“Se vive con mucha ansiedad, deseando que llegue el domingo y sobre todo que pase. Hay nervios”, explica sobre cómo ha pasado la semana. Cree que el deportivismo está “muy quemado” por todo lo vivido en el pasado. Por eso quiere ir “paso a paso” y sin celebrar nada antes de tiempo. Aunque esta vez es distinto: “No es lo mismo porque nos quedan otros dos partidos”. Y se anima a un pronóstico: “Villares va a marcar el gol del ascenso”. Bromea con Sandro, dueño de la tienda, quien tiene claro que “el domingo se sube”, aunque Mar toca madera. “Para la ciudad lo sería todo, y se nota en el día a día”, remarca. A su salida, un vecino bromea. Mar responde: “dónde está tu camiseta”. Ella luce con orgullo la histórica verde de Feiraco. Guarda la blanquiazul para el domingo.

“Haré mi recorrido de siempre, iré a mi cervecería y después a Riazor. Y a la vuelta igual, ya toca una alegría, llevamos desde Mallorca con muchos palos”, afirma. Cada uno tiene su superstición.

Alejandro Ayora en el CD O Castrillón. | // GERMÁN BARREIROS / ROLLER AGENCIA / Xane Silveira

Alejandro: “Soy optimista, este año las sensaciones son distintas”

En un gimnasio en el que se habla del Dépor cada lunes, Alejandro Ayora aguarda con ansia que acabe una semana que “se ha hecho larga”. “Deseando que llegue el día, que ascendamos de una vez, llevamos cuatro años ahí metidos”, dice con firmeza. No quiere aguantar la promoción ni un día más. “Yo estoy en el bando optimista este año, las sensaciones son distintas”.

A fin de cuentas, “no es tan a vida o muerte” como otras temporadas. Es la ventaja de los cuatro puntos. “Todas las calles dan gusto, las banderas, las camisetas, se agotó la tela...”, dice con orgullo. El domingo hará el paseo de siempre hasta Riazor, con una salvedad. Toca cambiar la ruta: “Iré al cortejo, el año pasado fue espectacular, el Dépor para esta ciudad es más que fútbol”.

Noemí Patricio, en el Estanco 52 de Eirís. | // IAGO LÓPEZ / Xane Silveira

“Tengo un batiburrillo de sentimientos con el partido”

La camiseta del Centenario acompaña a la amarilla en su tienda. Los vecinos entran y la comentan. Es inevitable. Ha decorado de puro blanquiazul un estanco en el que todos hablan del Dépor: “Hay muchos nervios, pero también alegría, a veces tristeza... Es un batiburrillo de sentimientos difíciles de explicar”, bromea. La realidad es que el Dépor genera eso: “Nervios” a varios días vista.

“Algunos vecinos me dicen que vamos a perder y yo les digo que no, que de esta sí que va, hay precaución porque la gente está quemada, pero también están deseando que llegue el día”, explica. Cree, también, que “la afición se lo merece” después de tantas decepciones y derrotas. Y la ciudad, claro, también, porque “todo va de la mano” y una es imposible de entender sin la otra.