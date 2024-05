Lucas: “Se vio lo que es el Dépor: que suene en todo el mundo, que volvemos”

“Mucha felicidad, mucha”, resumía Lucas Pérez, intentando encontrar las palabras una vez que el Deportivo consiguió el ansiado ascenso a Segunda División, un objetivo que le trajo de vuelta a A Coruña en diciembre de 2022, cuando empezó un camino que ahora no quiere parar aquí. “Esto es lo único que ha hecho es empezar y hay que seguir trabajando”, indicó. “Que suene en todo el mundo, que vamos a volver”, pidió, emocionado, recordando a sus abuelos y sus orígenes en Monelos y olvidando que fue él el que marcó el gol del ascenso. “Daba igual, como si fuera en propia puerta”, dijo y tuvo también palabras para la afición blanquiazul: “Se vio lo que es A Coruña, el Deportivo, el sentimiento. Nos llevaron en volandas”.

Para el delantero coruñés, en todo lo que tiene que ver con el Deportivo, la realidad supera a la ficción. Incluso desde que llegó. “Ya dejó de ser realidad el primer día que me presentaron. Mil personas en Riazor”, recordó. “Es un sueño, estoy muy contento”, insistió. “La gente no entendió mi decisión cuando vine, pero como ya lo he dicho siempre, esto no era venir a Primera RFEF, esto era venir al Deportivo, la afición, la ciudad... El recibimiento de hoy (por ayer) fue único. Esto es un sueño. Y también es devolver lo que me sentí culpable de que un día se lo quitamos”, confesó.

La afición prácticamente abarrotó el estadio de Riazor. “Es un lleno. Se vio lo que es A Coruña, el Deportivo, el sentimiento. El día que descendimos un chico se señalaba el escudo y decía que en Primera, en Segunda y en Tercera. Poned también ahora ese vídeo. Y que suene en todo el mundo lo que ha hecho el Deportivo. Que vamos a volver”.

El de Monelos marcó de falta directa el gol que le dio la victoria al Deportivo frente al filial del Barcelona y que supuso el ascenso. “Daba igual quién metiera el gol, como si fuera en propia puerta. Lo que había que hacer era ganar. Dependíamos de nosotros mismos, en nuestra casa, con nuestra gente”, valoró y analizó que la clave fue el partido de Sestao “porque hoy —por ayer— nos llevaron en volandas”. “Esto fue cumplir el sueño de todo el mundo pero hay que seguir luchando, esto no ha acabado. Esto lo único que ha hecho es empezar”, añadió.

“Yo he venido a ayudar, a disfrutar y a luchar. El día que no quieran que ayude me marcharé y estaré como un aficionado más”, apuntó y bromeó con que se iba de vacaciones. No sin antes acordarse de sus orígenes y se sintió orgulloso de dónde viene: “Me acuerdo de mi abuela, si me hubiera visto, estaría orgullosa de criar a un niño como Lucas y de pelear lo que peleó por mí. Es mi satisfacción y alegría en la vida. Que mis abuelos tengan ese recuerdo de mí, que he sido una persona buena, que he trabajado, que he luchado y ha cumplido muchos sueños y el sueño de muchos niños. Es de lo único de lo que me acuerdo ahora, de cuando vivía allí en Monelos”.