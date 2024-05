Davo: “La afición del Deportivo es de diez, es de locos”

Davo se sinceró nada más acabar el encuentro y conseguir el ascenso. “Cuando el Dépor bajó a Segunda yo estaba en el fondo de Riazor viendo el partido y me dije: me gustaría estar en el campo cuando vuelva a subir. Y aquí estoy”, reconoció el asturiano, que apuntó a continuación que lo que vivió con la afición blanquiazul antes, durante y después del partido “es una auténtica locura”.

“La afición es de diez. Es de locos lo que hace y cómo nos ha llevado”, reconoció. En cuanto a la plantilla apuntó que “el equipo es increíble y todos acaban sumando”.

Rubén

Sobre la afición, Rubén también tuvo palabras de elogio por el aliento constante. “Lo de esta afición no tiene nombre, cada fin de semana se supera al anterior. Cada vez más gente y más apoyo. Cada cosa que haces te ayuda y eso ayuda a dar el 150% en cada partido”, explicó del jugador blanquiazul, quien apuntó que su sueño es “debutar con el primer equipo en primera División”. “Dimos un paso grande y espero que demos el segundo”, explicó.

“Es la primera vez que vivo esto en un equipo sénior. Es un equipo muy unido en las buenas y en las malas y esto es mérito del equipo técnico y el plantel”, apuntó el jugador blanquiazul. Por último, aseguró que los canteranos tienen “orgullo y ganas de defender el escudo”.

Balenziaga

Las primeras palabras de Mikel Balenziaga fueron para la afición. “Sobre todo, muchas gracias por todo lo que hacéis hoy y todos los fines de semana. Gracias a todos y Forza Dépor”, lanzó el guipuzcoano que reconoció que el ascenso a Segunda división no era solo meritorio por el trabajo de toda la plantilla “sino para la afición que siempre ha estado con nosotros”. El defensa se acordó de los malos momentos y de cómo los seguidores no dejaron de animar al equipo. “Ha habido un momento durante la temporada en la que las cosas no nos salían bien y estábamos muy cerca del descenso, pero la afición nos ha seguido apoyando y hay que sacarse el sombrero”, remató.