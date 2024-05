Temporada 1970/71: Arsenio guía, Beci cabecea

El Dépor había regresado de nuevo a Segunda, aunque esta vez no a las primeras de cambio. Cheché Martín tuvo tiempo en 1969 de alumbrar a un Dépor que casi se cuela en Europa. Un año después no pudo desviarse de su destino. De nuevo en la categoría de plata, en 1970, le confió el proyecto a Roque Olsen con el deseo de que repitiese la gesta de 1964, pero a final de ese año el barco torcía. La directiva acabó convenciendo a Arsenio para que se pusiese al frente de la nave en Navidad. Él no sabía decir que no, era la primera vez que se sentaba en el banquillo de Riazor.

Le costó a arrancar al equipo. Iba mezclando buenos resultados con otros no tan buenos y, finalmente, llegó dependiendo de sí mismo a la última jornada de liga. Debía ganarle al Rayo en Riazor. Tanto y tan poco. Lo logró aquel 6 de junio de 1971 cuando Beci cabeceaba a la red un centro de Cervera. Era el minuto 6, quedaba un mundo, pero supo resistir. A Coruña festejó como pocas veces y Arsenio empezaba a hacerse un hueco en el olimpo de entrenadores blanquiazules. Su leyenda en el banquillo acababa de comenzar.