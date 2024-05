Idiakez: "El Dépor está un poco más cerca de donde debe estar"

El lunes es menos lunes pese a la resaca del ascenso cuando el Deportivo es equipo de Segunda División. Una promoción que incluye también actos protocolarios y esta mañana el equipo fue recibido en la sede de la Diputación de A Coruña por el presidente Valentín González Formoso. Ahí habló Imanol Idiakez, arquitecto del ascenso, quien trataba de "recuperar neuronas" con "mucha alegría" tras lo logrado: "Es muy bonito, después de haber peleado tanto haberlo conseguido y sentir la alegría que le hemos dado a la gente, que es lo más importante. Muy contento por todo el mundo. El Dépor está un poco más cerca de donde debe estar".

Al técnico vasco no le gusta personalizar, pero esta vez hizo una excepción en la figura de Lucas Pérez, el héroe del ascenso. "Es justicia poética lo que pasó ayer, que el gol lo meta Lucas. Tenía que estar escrito en la historia del Deportivo", afirmó sobre el de Monelos, quien saltó de Primera a la tercera categoría para "rescatar al club de su corazón del infierno", algo que "habla de lo que es él".

No fue un ascenso sencillo, aunque el equipo haya terminado logrando la promoción con dos jornadas de margen. "Ha sido un año en el que todos hemos sufrido. En León salimos a 10 puntos del líder, en una situación complicada y con muy poca gente creyendo", comentó Idiakez. Pero mereció la pena por toda la gente que forma el deportivismo: "Yo creo que estos cuatro años en el infierno han servido para muchas cosas. También para sacar lo mejor del deportivismo, que la gente saque su sentimiento de verdad. Esta fuerza que le ha dado el deportivismo en Primera RFEF, evidentemente mucho por debajo del nivel del club, estoy convencido de que servirán para sentar las bases de un futuro muy bueno".

El entrenador easonense también valoró cómo vivió la previa del encuentro. El recibimiento fue histórico y nunca se le olvidará: "Me quedo con todo, con lo que hemos estado sintiendo cada día. Lo que pasó ayer es el resultado de algo que era merecido. Pero no por nosotros, por la gente. Nosotros también, este grupo de jugadores y profesionales se merecían este ascenso. Pero sobre todo lo merecía la gente. El recibimiento es algo que quedará para siempre y no había otra. Esta gente se lo merece". La afición pusa "una energía que te empuja y te lleva a superar tus límites" en el día clave.

Idiakez también agradeció el cariño que siempre ha sentido como entrenador del Deportivo. "Desde que llegué aquí me he sentido muy respetado y querido. No me gusta personalizar y estoy muy contento de haber podido poner mi pequeñísimo grano de arena para que el Dépor esté más cerca de donde se merece", dijo el entrenador. Quien, además, considera que la cantera tiene que ser la gran base del futuro: "Por supuesto. Lo comentamos cuando llegamos. La cantera del Dépor es una de las mejores de España. El sentimiento de pertenencia, para los que somos de cantera, yo que he sido canterano y entrenador de ellos, sabemos qué valor tiene. Desde poner la exigencia donde la hemos puesto creo que es una de las bases del Dépor y el futuro tiene que pasar por ahí".

El agradecimiento a Álvaro García Diéguez, presidente del Dépor

Después de atender a los medios, Idiakez se dirigió a la sala y también a sus futbolistas con un speech sobre la resiliencia de la plantilla y lo logrado ayer. "Gracias a Álvaro, el presi, él sabe lo importante que ha sido para mí", comenzó el técnico después de bromear por la fiesta de anoche. "Gracias a los que están aquí sentados. Ha sido, como dice Álvaro, una lección de vida. Hemos pasado un año que resume un poco lo que es la vida y lo que es un grupo de jugadores, personas y técnicos que luchan por un sueño y una idea".

El entrenador deportivista también dedicó unas palabras a "la maravillosa afición" que tiene el club: "Habla de lo que han conseguido ellos y los valores que han transmitido. Esos valores de resiliencia y lucha y creer en sí mismos. Valores que nos hacen falta en la vida