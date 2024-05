Concello y Dépor pactan negociar el uso del estadio a partir del convenio actual

Avance hacia el acuerdo entre el Ayuntamiento de A Coruña y el Deportivo para renovar el convenio de cesión del estadio municipal de Riazor a la entidad blanquiazul. Después de dos días de choque institucional, el Concello y el club han consensuado retomar el diálogo a partir del convenio vigente, firmado en 2000, aunque cada parte propone concretar aspectos como la cláusula de arraigo que quiere incluir el Gobierno local o la tramitación de la licencia de actividad para el uso del estadio, incluidos los eventos no deportivos, que demanda el Deportivo.

El Ayuntamiento aseguró a media mañana de este miércoles que iniciará “de inmediato” los trámites para “renovar el convenio en los términos del actual acuerdo”, por 25 años, con cláusula de arraigo para el dueño del club y sin que el Deportivo pueda destinar las instalaciones a usos ajenos al fútbol. El movimiento del Ayuntamiento siguió al expresado la noche del martes por el club, que propuso prorrogar el actual convenio por 25 años, renunciando a los 40 años de extensión que planteaba en su propuesta anterior y aceptando la llamada cláusula de arraigo, aunque luego matizándolo respecto a la pretensión municipal. En todo caso, el Deportivo defiende que su propietaria, Abanca, “garantiza que el club no está en venta y que el compromiso es a largo plazo”.

La entidad blanquiazul respondió a media tarde con otro comunicado en el que emplazaba al Concello a “firmar el acuerdo lo antes posible” e incluso avanzó que estaba gestionando directamente con el Ayuntamiento su firma “hoy [por el miércoles] mismo”. Fuentes municipales precisaron que el convenio de 2000 es la “base” de la negociación que se abre ahora, sin concretar fecha de firma. Ya casi a medianoche, el club emitió un nuevo escrito para exigir una fecha y una hora “definitivas” para firmar el acuerdo con el objetivo de “paliar los efectos de la campaña de descrédito activada” en su contra.

No se pronuncia el Gobierno local sobre la adenda que el Deportivo propuso este miércoles incluir en la prórroga. Con ella, el club quiere que las obras de acondicionamiento que tenga que ejecutar en el estadio sean consideradas por la Administración local “como parte de la contraprestación por el uso” de Riazor. También incluye el Deportivo que el Ayuntamiento se comprometa a tramitar en un año como máximo la licencia de actividad para el “funcionamiento y uso” del estadio, “incluidos los accesorios de hostelería, comercial, eventos no deportivos, publicitarios, etc. que actualmente desarrolla el Deportivo en estas instalaciones”.

La alcaldesa, Inés Rey, valoró “la disposición del club a firmar un convenio para el uso gratuito de Riazor durante los próximos 25 años en los términos propuestos por el Gobierno, muy semejantes a los ahora vigentes”. Al igual que el martes, el Deportivo respondió al comunicado de Alcaldía que su propuesta pasa expresamente por “prorrogar el actual convenio”, incluyendo “la cláusula de renegociación en caso de cambio de propiedad”.

Sobre esta cláusula existen discrepancias entre ambas partes. El Ayuntamiento quiere plasmar por escrito la exigencia de que la cesión del estadio quede supeditada a que cualquier cambio accionarial en el club respete que el “control efectivo” del Deportivo siga en manos de un propietario que tenga su “centro de decisión” en la provincia de A Coruña. El Deportivo, en cambio, defiende que la prórroga literal del convenio de 2000 no introducirá novedades en este aspecto porque ya incluye una “cláusula de arraigamiento en caso de cambio de propiedad”.

Vista general del estadio municipal Abanca Riazor. / Susi García

El acuerdo aún vigente, sin embargo, se refería a una variación en el sistema de accionariado del Deportivo de hace 25 años, cuando el capital se repartía entre miles de accionistas, sin mayorías de decisión. El convenio estipulaba que si ese reparto variaba “dando lugar a la existencia de un accionista o grupo de accionistas mayoritarios”, se rescindiría el acuerdo. Ese cambio se dio en 2020, cuando Abanca se hizo con la mayoría accionarial, pero el convenio ha seguido regulando las relaciones del Ayuntamiento y el Deportivo. La otra cláusula de 2000 se refiere a la exigencia de que la sede del club, no de su propietario, sea la ciudad de A Coruña.

La alcaldesa y el presidente del Deportivo, Álvaro García Diéguez, conversaron este miércoles por la mañana “para retomar la relación entre ambas instituciones”, ha indicado el Ayuntamiento. Para Inés Rey, la nueva etapa que se abre se debe “a la rectificación y el cambio de parecer del accionista mayoritario del Dépor”, Abanca, sobre la duración del convenio, la cláusula de arraigo, que el club no incluía en la propuesta de convenio que remitió al Ayuntamiento el lunes, y sobre la explotación no deportiva del estadio.

El Deportivo, sin embargo, atribuye el regreso al camino del acuerdo a que el Gobierno local, “de manera sorpresiva”, le remitió el martes “una versión completamente diferente” de propuesta de convenio. “Esto solo muestra —indica en el Deportivo— que están reaccionando de forma improvisada ante una situación que no tuvieron la voluntad de resolver hasta ahora”.

El Deportivo había mostrado su deseo de que el uso del estadio sea “exclusivamente con fines deportivos, sin ninguna otra utilización que no sea la celebración de partidos de fútbol, de los primeros equipos o de cualquiera de sus filiales”. “En las oportunidades que el estadio fue utilizado para conciertos, los daños causados a las instalaciones desaconsejan su repetición”, advierte el club.

La prórroga del actual convenio supondría que la Administración municipal consolidase su derecho a disponer del estadio para “cualquier acto deportivo o extradeportivo”, como conciertos, a los que se opone el club. “Es deseo expreso del Dépor que se eviten los usos del estadio para conciertos u otras actividades de ocio”, expuso.