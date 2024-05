El Concello acepta renovar sin cambios el convenio vigente con el Deportivo

El Ayuntamiento de A Coruña y el Deportivo ya coinciden en cómo dar continuidad a la cesión del estadio municipal de Riazor a la entidad blanquiazul. El Gobierno local acepta la propuesta del Deportivo de renovar intacto el convenio vigente, de 2000 y modificado con dos adendas en 2017 y 2018, según han informado fuentes municipales. Queda por determinar la fórmula jurídica para ampliar esta vinculación ya que, según el Ayuntamiento, no es posible una prórroga. Tampoco habrá cambios, según estas mismas fuentes, en el nombre del estadio, competencia exclusiva del Ayuntamiento, que en 2017 autorizó al club a utilizar la denominación comercial “estadio Abanca-Riazor”.

La Administración municipal responde así al comunicado emitido por el Deportivo en la medianoche del miércoles, en el que le urgía a “poner día y fecha para la firma de la prórroga del convenio de uso” del estadio con el objetivo de “paliar los efectos de la campaña de descrédito activada” en su contra “en plataformas y redes sociales”. Con su propuesta de prórroga del convenio, adelantada el martes, el club renunciaba a su petición previa de un acuerdo con 40 años de duración, disponer del nombre del estadio para fines publicitarios y organizar actividades no futbolísticas en el recinto.

Entre uno y otro comunicado del Deportivo, el Ayuntamiento anunció a media mañana del miércoles que iniciaría los trámites para renovar el convenio “en los términos actuales” y precisó, según informó a este diario, que el acuerdo vigente sería la “base” para la nueva relación, que se concretaría en una negociación en los próximos días. La alcaldesa, Inés Rey, en un comunicado, saludó la disposición del club a “firmar el convenio para el uso gratuito de Riazor durante los próximos 25 años en los términos propuestos por el Gobierno, muy parecidos a los ahora vigentes”.

Vista del estadio. / Víctor Echave

La renovación tal cual del convenio no incluiría una tercera adenda que el Deportivo propuso incorporar el miércoles. Con ella, el club quería que las obras de acondicionamiento que tuviera que ejecutar en el estadio fueran consideradas por la Administración local “como parte de la contraprestación por el uso” de Riazor. También incluía el Deportivo que el Ayuntamiento se comprometa a tramitar en un año como máximo la licencia de actividad para el “funcionamiento y uso” del estadio, “incluidos los accesorios de hostelería, comercial, eventos no deportivos, publicitarios, etc. que actualmente desarrolla el Deportivo en estas instalaciones”.

La continuidad literal del acuerdo mantendría en los términos actuales la denominada cláusula de arraigo. El Ayuntamiento manifestó a principios de semana que debía plasmarse por escrito la exigencia de que la cesión del estadio quedase supeditada a que cualquier cambio accionarial en el club respetase que el “control efectivo” del Deportivo siguiese en manos de un propietario con su “centro de decisión” en la provincia de A Coruña. El Deportivo, en cambio, defiende que la prórroga literal del convenio de 2000 no introducirá novedades en este aspecto porque ya incluye una “cláusula de arraigamiento en caso de cambio de propiedad”.

El acuerdo aún vigente, sin embargo, se refería a una variación en el accionariado que el Deportivo tenía hace 25 años, cuando el capital se repartía entre miles de accionistas, sin mayorías de decisión. El convenio recogía que si ese capital social cambiaba de manos “dando lugar a la existencia de un accionista o grupo de accionistas mayoritarios”, se rescindiría el acuerdo. Esa modificación se dio en 2020, cuando Abanca se hizo con la mayoría accionarial, pero el convenio ha seguido regulando las relaciones del Ayuntamiento y el Deportivo. La otra cláusula de 2000 se refiere a la exigencia de que la sede del club, no de su propietario, sea la ciudad de A Coruña.