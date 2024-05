Habla Stojadinovic, otro héroe de los ascensos del Deportivo: "Toca provocar otra vez el cambio"

Hay pocos campos y pocas ciudades que tengan este nivel de emoción en una tercera división en toda Europa. En realidad, en cualquier categoría. Jamás he visto algo semejante en ningún país, y eso que, después de tantos años, he jugado y pasado por unos cuantos. No era un partido decisivo esta vez, porque faltaban otras dos jornadas. Hubiese servido el empate y esperar un poco más para ser campeón. Pero se dio de la mejor manera. Tenía que ser así.

El Deportivo ha hecho historia y eso me pone muy feliz. Al igual que en su día nosotros provocamos el cambio, ahora toca volver a hacerlo y aprovechar la ola de la afición. El campo estuvo lleno como cuando nosotros subimos a Primera. Es difícil explicar desde fuera qué pasa en A Coruña. Pero se entiende, primero, por el carácter de la gente, la emoción con la que viven. Por cómo son los coruñeses y los gallegos. Es una explicación sencilla. Esa pasión es única. El Dépor para los coruñeses es algo más. Podríamos decir más que un club, como dicen en Barcelona, pero aquí, en realidad, incluso más, por encima. Los hinchas viven de corazón y eso se nota. Es algo que no se puede disimular. Viven por y para el Dépor y eso no se esconde.

Los jugadores del Deportivo celebran el ascenso, el domingo en Riazor. / Carlos Pardellas / Iago López

El gran éxito del club es ese. Yo he jugado en Mallorca, Rápido de Viena o Estrella Roja y cuando las cosas no van bien, el público deja de ir al campo. En todas partes sucede eso. Incluso he vivido el ser campeón de Liga, de Copa o de una Supercopa, en el Rapid, y que a veces el campo se llenase o se quedase casi lleno, pero sin esa emoción que imprime Riazor y que se vivió ante el Barcelona B. En A Coruña es increíble. Es algo impresionante.

Incluso lo que significa para nosotros los jugadores. Yo he jugado en muchos sitios y he hecho cosas mejores en lo particular. En el Rapid, por ejemplo, sigo siendo el máximo goleador extranjero en los últimos 50 años. Me acuerdo de algunos goles en Viena, pero los del Deportivo los llevaré conmigo toda la vida. Mis hijas no se acuerdan de nada de antes, pero sí del Dépor. Y la más joven, que tiene 11 años y no vivió todo aquello, ya sabe también sobre el club y la ciudad. No conoce nada del resto, pero sí de A Coruña. Le hemos hablado porque esto se lleva en la sangre y yo ya soy medio gallego.

Stojadinovic, tras marcar su segundo gol al Murcia, el definitivo / LO

El Súper Dépor empezó con aquel 2-0 al Murcia y espero que al año que viene el club pueda volver a ascender, porque esto es como aquello. Tendrá el mérito de lo que hicimos en 1991 si se llega a regresar a la élite. Tendrá la misma importancia histórica porque es un primer paso que llevábamos mucho tiempo esperando. Y, ahora, hay que aprovechar ese entusiasmo con el que se celebrará.

Lucas, puño en alto, celebre el ascenso del Dépor / Carlos Pardellas

Hay muchos paralelismos con nuestro ascenso. Quizá para el año que viene toque quemar algo más, que parece que funciona. Pero ahora también hay muchos motivos a los que agarrarse. Lucas Pérez, a quien no conozco personalmente, pero he seguido su carrera y tiene mucho mérito lo que ha hecho. Más si logra llegar a Primera y ser una pieza clave en el equipo el próximo año. También por los chicos jóvenes.

Mella y Yeremay celebran un gol del canario hace meses en Riazor ante el Fuenlabrada. / Carlos Pardellas

La historia se repite también con Yeremay y Mella, los Fran y José Ramón de su época. Hay muchas similitudes con todo aquello y ellos son chicos de mucho futuro. Sería bueno para el Dépor seguir creciendo de la mano y que se puedan quedar dos o tres años más. Y después, si se quieren ir, porque será inevitable cuando vengan los grandes, habrá que dejarles partir, pero hay que intentar aprovecharlos unos años más.

Tengo muchas esperanzas en este Deportivo. Ha demostrado seriedad y ha tenido un comportamiento que le ha faltado los años anteriores. Se ha convertido en un equipo regular y el año que viene, si logra repetirlo, estará arriba. Será difícil, porque hay mucha competencia y equipos muy fuertes que descienden y querrán reforzarse. Pero el club ha entrado en una fase de serenidad de ser un equipo campeón. Este Deportivo ha cogido aquello que tuvimos nosotros.

Solo queda aprovechar la inercia ganadora. Al equipo ya le va bien y solo hará falta algunos refuerzos para subir. Pequeños retoques. Con el impulso de la afición y el entusiasmo del vestuario, hay una base sólida para seguir creciendo y pelear el ascenso.

Testimonio recogido por Xane Silveira

Este artículo de Zoran Stojadinovic cierra el suplemento especial que hoy publica LA OPINIÓN A CORUÑA sobre el ascenso del Deportivo a Segunda División. Puedes conseguirlo con el periódico en tu quiosco habitual o en el ejemplar digital