La vuelta del Súper Dépor con Lucas Pérez, contada por The Guardian

La historia del Deportivo, el Súper Dépor y su héroe actual, Lucas Pérez, son este jueves noticia en The Guardian, uno de los diarios británicos con mayor proyección internacional. “El Súper Dépor está en su camino de vuelta, liderado por los sacrificios de Lucas Pérez”, titula en la portada de su edición digital. El ascenso del equipo coruñés a Segunda División es solo el escenario para contar el camino de éxitos y dificultades que hay detrás de uno de los equipos más queridos en cualquier latitud, un club que ha despertado sueños, emociones, nervios y tristeza a partes iguales. El artículo comienza con el gol de Lucas el pasado domingo que le dio la victoria al equipo frente al Barcelona B y la fiesta que vivió A Coruña, “la mayor en años”, por ver al Deportivo “de vuelta”. Recuerda el periodista Sid Lowe a Arsenio Iglesias y a Bebeto, con el lema sin traducción ‘Os tempos son chegados’ y con las palabras de Lucas en un estadio conocido por la nostalgia: “Que resuene en todo el mundo, que se sepa que el Deportivo ha vuelto”.

El artículo repasa los inicios de Lucas, en el barrio de Monelos, creciendo con el Súper Dépor, el que idolatraba a Bebeto. También los tiempos que "hirieron muchos corazones" como el del último minuto del último partido de Liga, en mayo de 1994, cuando Miroslav Djukic falló un penalti. Pero puntualiza, “como recuerda Lucas siempre que puede, el Dépor es uno de los nueve equipos que se han proclamado ganadores de Liga”.

Artículo sobre el Súper Dépor y Lucas publicado en el diario británico The Guardian. / LOC

Tras hacer un repaso por el palmarés del club, repara en los problemas económicos y en su descenso de categoría en 2018, el episodio con el Fuenlabrada y su caída a "tercera división", que acabó con la reestructuración de 2021 y en una categoría de fútbol no profesional.

“De ahí es de donde viene Pérez, saltando de la Primera División a tercera en enero de 2023 para traer al equipo de vuelta”, explica Sid Lowe. “No me voy a Primera RFEF; me voy al Deportivo”, comentaba el propio Lucas. El periodista recuerda su historia familiar, sus inicios en el fútbol profesional hasta su debut en el Deportivo a los 27 años, su oportunidad en el Arsenal y su paso por el Cádiz antes de su vuelta a A Coruña para ayudar a conseguir el ansiado ascenso a Segunda que se hizo esperar. El precio por su cláusula, 493.000 euros, del que se ocupó él mismo. “Quería estar aquí, quería ayudar”, dijo el jugador. Y la afición respondió con apoyo cuando el equipo más lo necesitaba, con una media de asistencia de 23,177 espectadores. “Era un equipo demasiado grande para Primera RFEF”, afirma el artículo de The Guardian.

Sid Lowe no olvida la sequía de gol que atravesó Lucas antes de marcar 12 goles y asistir otros 10 en 15 partidos de forma ininterrumpida para acabar detallando su gran momento, vivido frente a los 31,833 aficionados, la mayor multitud nunca vista en tercera. “Tenía que ser él”, comenta el periodista. “Estoy en casa y soy feliz, y lo más importante es que A Coruña está feliz”, recordaba Lucas. El texto concluye con la energía entre el deportivismo de “aquellos tiempos”, “los tiempos felices”, para dejar atrás los nervios, el miedo y la nostalgia. “Esta fue su historia, de las que ponen el pelo de punta, y fue real”, finaliza Sid Lowe en el extenso artículo que cuenta al mundo cómo una estrella vuelve a brillar.