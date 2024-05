El Deportivo lleva una semana “intensa”, como la describió Germán Parreño. Con el brazo izquierdo en cabestrillo por una fractura en el radio, eso no le ha impedido al portero ser uno más de las celebraciones que han marcado los días posteriores al regreso a Segunda División. “Sarna con gusto no pica. Contento de que la ciudad esté así y de que podamos celebrar un ascenso. Lo más importante es que estamos celebrando. Eso lo cura todo”, resumió el guardameta.

El Dépor, entre la fiesta y ponerse “serio” / M. Otero

“Creo que tocaba celebrarlo. Todos hemos estado esperando por esto, han sido cuatro años y tocaba. Muy contentos de vivirlo”, coincidió su entrenador, Imanol Idiakez, quien sin embargo avisó de que toca “ponerse serios de nuevo”.

El Dépor, entre la fiesta y ponerse “serio” / M. Otero

Eso fue antes de que la plantilla visitara las instalaciones de Estrella Galicia, patrocinador del club, como parte de las celebraciones por el ascenso. El equipo, sin embargo, todavía tiene deberes por delante hasta el final de mes. Dos partidos del campeonato regular para redondear la temporada y la final con el Castellón que decidirá al campeón de la Primera RFEF. “Más allá de cumplir el objetivo, hay que seguir compitiendo y seguir defendiendo la camiseta”, subrayó Idiakez sobre la motivación del equipo en estas últimas semanas de competición antes de la vacaciones.

Los jugadores deportivistas, ayer en su visita a las instalaciones del Museo Estrella Galicia. | // CARLOS PARDELLAS / M. Otero

“Hay que pensar en el escudo que representas y en la afición. Son dos partidos, después tenemos la final contra el Castellón y hay que motivarse porque son importantes sobre todo para irte con un buen sabor de boca”, coincidió Germán Parreño, que se perderá lo que resta de temporada por esa fractura en el antebrazo izquierdo.

El Deportivo debería encontrar motivación en seguir la línea que le ha llevado a conquistar el ascenso después de verse a diez puntos de distancia del liderato al final de la primera vuelta. “Tenemos que seguir siendo nosotros”, recalcó Idiakez antes de visitar mañana (17.00 horas) al filial de la Real Sociedad. “Hemos construido una forma de comportarnos y nuestra seña de identidad es darlo todo cada día. Es la forma que entendemos de vivir esta profesión. La posibilidad de pelear contra el Castellón por el título de la categoría tiene su aliciente y también que algunos jugadores con menos minutos demuestren su calidad”, añadió.

Lo más probable es que el técnico tire en estos dos compromisos ante Real Sociedad B y Real Unión de futbolistas de la plantilla con menos oportunidades. Quintero, Valcarce, Cayarga o Salva Sevilla podrían encontrar un hueco en la alineación.

El Deportivo también tiene ante sí la posibilidad de completar una segunda vuelta inmaculada sin ninguna derrota. Todavía no ha perdido y apenas ha cedido tres empates. “Todo lo que sea motivación y buscar motivos para darlo todo, es una razón. Llevamos una vuelta sin perder y queremos seguir esa línea”, reconoció Idiakez sobre la posibilidad de conservar la imbatibilidad.

Novatada a los canteranos y promesa de Hugo Rama: “El día 25 va a haber sorpresas”

La plantilla deportivista todavía vive inmersa en la fiesta posterior al ascenso conquistado el domingo contra el Barça Atlètic. Está pendiente aún la celebración principal, fijada para el próximo sábado 25 tras la última jornada del campeonato y antes de medirse al Castellón para decidir cuál de los dos es el campeón de la categoría. El equipo recorrerá la ciudad esa noche y visitará Cuatro Caminos y la plaza de María Pita. Hugo Rama ha prometido “sorpresas” para ese día. El centrocampista, que no pudo participar en el partido decisivo por lesión, se resistió a hablar de la duración de la fiesta posterior al ascenso, pero aseguró que la del sábado de la próxima semana la superará. “De eso es mejor no hablar, solo decirle a la gente que el día 25 va a ser mejor todavía, tenemos muchas sorpresas”, indicó Hugo Rama en la visita ayer al Museo de Estrella Galicia. “Tenemos sorpresas para todos los sitios. De hecho nos van a sobrar sorpresas”, adelantó acerca del itinerario que tiene previsto el club por toda la ciudad y que tendrá como puntos clave María Pita y Cuatro Caminos. El jugador deportivista afirmó que será un modo también de agradecer a la afición el apoyo que les ha mostrado a lo largo de la temporada. “No puedo decir nada, pero hacerme caso que va a ser mejor que la del otro día, que ya es difícil. Sabemos que la gente está con ganas y nosotros tenemos ganas de estar con ellos porque todo el mundo este año sufrió mucho. Ellos son los que más sufren y quiero que sepan que muchas de las cosas que pasaron este año son gracias a ellos porque no nos dejaron caer. Habrá muchas sorpresas, hacerme caso que lo vamos a pasar bien”, insistió. La sorpresa del entrenamiento de ayer fue el aspecto de Mella, Rubén López, Martín Ochoa y Iano, los fabrilistas que se incorporaron a la primera plantilla este curso. Los cuatro aparecieron con la cabeza afeitada y hubo quien, como Ochoa o Rubén trataron de disimular con unas gorras. “Eso es cosa del jefe, de Lucas. Dijo que si ascendíamos iba a rapar a los que venían del Fabril”, desveló Hugo Rama. El peor parado fue Dani Barcia, al que dejaron parte de la melena en la parte posterior de la cabeza. “No quería. Al final dijo que le dejásemos la parte de atrás. Aún le vamos a meter más trabajo. Le quedan cosas por hacer”, añadió Rama.