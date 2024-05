La deportivista Lucía Rivas gana la Eurocopa sub 17 ante Inglaterra

La canterana del Deportivo, Lucía Rivas, se proclamó campeona de Europa sub 17 con la selección España. La extremo, nacida en 2007 en Caldas de Reis, participó en cuatro partidos, aunque no jugó en la final por el título ante Inglaterra. La rojita venció por 4-0 en una goleada que plasmó la superioridad y el potencial del combinado que dirige Eugenio González. Alba Cerrato y Celia Segura anotaron un doblete cada una para llevar al combinado nacional a alcanzar su quinto trofeo en la categoría sub 17 femenina.