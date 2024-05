Idiakez: “Si no hubiesen estado preparados, no habrían aguantado este ritmo”

Llegaba Imanol Idiakez a la zona mixta después de 18 jornadas, casi una vuelta entera, sin conocer la derrota y con el alivio de conservar la racha, de que los menos habituales diesen la cara y de haber sido competitivos tras una semana en la que hubo más fiestas por A Coruña que entrenamientos en Abegondo. “Hicimos un buen partido. Es complicado meter a gente con tanto tiempo sin jugar. En el primer tiempo tuvimos tres ocasiones para adelantarnos. Luego el campo ya estaba más difícil porque a la pelota le costaba rodar. Me quedo con la reacción (de los jugadores). Nos marcaron y empatamos. Estoy contento por la gente que entró que hizo un trabajo impresionante”, razonó el técnico vasco.

Idiakez lleva toda la temporada diciendo que, aunque no jugaban, contaba con un contingente de suplentes comprometido y metido, a pesar de que muchas veces no agotaba los cambios en los encuentros. Lo ocurrido en Zubieta reafirma, para él, todo lo apuntado en infinidad de ruedas de prensa. “La conclusión es que todos están metidos. Lo que yo decía no eran palabras, era la realidad. Estaban comprometidos metidos porque si no hubiesen estado preparados, no habrían aguantado este ritmo. Grandes conclusiones tampoco se pueden sacar, porque nunca vienen de un partido, son a medio y largo plazo”, reafirmaba el máximo responsable técnico blanquiazul.