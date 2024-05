14 momentos para el 14º ascenso

Del infierno al cielo, del barro a la gloria. Es difícil definir la montaña rusa de emociones que ha sido la temporada del Dépor. Imposible trazar un resumen en el que entren todos los tropiezos y todas las alegrías. Desde el pistoletazo de salida en Lugo, con una conquista que sonaba esperanzadora, hasta Irún, con la mayor derrota de la temporada y el momento en el que el vestuario tuvo que mirarse al espejo. El Dépor sobrevivió a sí mismo en un año en el que vivió todas las vidas posibles. Una temporada con 14 momentos clave para entender el decimocuarto ascenso de la historia.

Aquel equipo que salió triunfal del Anxo Carro, donde todo empezó, parecía imparable. Hasta dentro del club se veían intocables. Ni mucho menos fue así. Todo lo que vino después fue un cúmulo de desgracias, mala suerte, bajo rendimiento y peores resultados.

Lugo - Deportivo (0-3)

Unionistas -Deportivo (1-1)

En Lugo se lesionó Yeremay. Bajaba la espuma. También fue el primer gol de David Mella en una carrera que, meses después, repetiría para hacer a los blanquiazules líderes de la categoría. Los malos resultados en casa fueron una mochila pesada con la que cargar toda el curso. Para la cuarta jornada, cuando parecía que no había tiempo para más adversidades, Iván Barbero se lesionó. El delantero referencia se perdería los siguientes cuatro meses de competición. Nadie era capaz todavía de comprender la importancia de su ausencia. Era parte de su esencia.

Deportivo - Celta Fortuna (0-1)

Ponferradina - Deportivo (1-1)

Una jornada después de perder tres puntos en el descuento de Fuenlabrada, el equipo perdió por primera vez en Riazor. La única derrota de local en la temporada. Y ante el Celta Fortuna. Djalminha, homenajeado antes, no entendía lo que veía. Parecía que el equipo tocaba fondo. Pero no llegó al suelo hasta la fecha 11. Irún. La mayor derrota. Aquel día explotó todo. Los jugadores se dieron cuenta de que aquello no valía. No era suficiente y el club, con toda su historia, no podía dejarse llevar así.

Real Unión - Deportivo (3-0)

Barça Atlètic - Deportivo (1-2)

Imanol Idiakez entró en diciembre sobre el alambre. Parecía prácticamente imposible darle la vuelta a una temporada condenada al desastre. La desafección era total. Cuando parecía que todo estaba perdido, Davo dio una vida extra a su técnico. 15 días después, en O Carballiño, se repitió la secuencia. El easonense comió el turrón contra pronóstico.

Arenteiro - Deportivo (1-2)