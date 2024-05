Un Dépor pletórico reclama su sitio

Tardó porque no podía volver de cualquier manera. Él así. Enganchado al demiurgo Lucas Pérez y aupado por una afición gigante e inconmensurable, el Deportivo está de vuelta en Segunda División, donde le esperan con los brazos abiertos, pero donde aguarda estar poco tiempo, porque su destino es Primera, es ejercer su condición de campeón de Liga. Porque el club coruñés lo es por su pasado, por su título del año 2000, pero también por lo vivo que ha demostrado estar en el momento más bajo de su historia. Sí, lo pasó mal. Sí, hubo momentos en los que no vio salida ni se reconocía a sí mismo, pero ha empezado a volver, fiel a sus casi 118 años y encendiendo a una afición que explota de orgullo e identidad ante la forma en la que ha vivido y se ha acompañado en las catacumbas, ante lo que siente por su equipo y ante lo que tiene por delante. El Deportivo es, ante todo, futuro. Solo hay que salir a pasear por A Coruña, ir a Riazor o viajar con el equipo. Lo inunda todo. Es el día a día, cada instante, no hay pasión más transversal que una a gente más diversa en esta península atlántica y sus alrededores.

Pancarta de Marathón / LOC

Todas las veces que había descendido al tercer escalón nacional, el Dépor había subido a la primera. Era casi un acto reflejo. 1974 y 1980 habían sido puntos negros en su transcurso vital. Pero siempre existe la posibilidad de escribir un nuevo borrón, más oscuro todavía. Así se plantó en Segunda B (luego Primera RFEF) en 2020. Tropezó y tropezó durante estos años, a veces cuando estaba rozando el regreso con la punta de los dedos. Había mucha crueldad en todo lo que estaba padeciendo, como aquellos días ante el Albacete o como en aquel sinsentido frente al Castellón. También un importante baño de realidad. Fatalismo, también fallos de planificación, equipos que no eran redondos ni robustos. Incluso esta temporada viajó a Sabadell en zona de descenso y cerró en León la peor primera vuelta de su historia. Tocó fondo, pero desde entonces todo hizo clic, salió disparado y a ahora ver quién lo para.

Con la afición siempre como faro y punto de apoyo, estos 17 partidos han alumbrado a un Deportivo irresistible que debe ser el pilar del futuro. Ya en los peores momentos demostró una higiene de vestuario y una fidelidad a prueba de bombas partiéndose la cara por su entrenador en Barcelona y O Carballiño. El duende y el olfato de Davo es el que sale en las fotos y el que permitió que Idiakez retirase las maletas de la puerta. El vasco empezó titubeante y creó dudas entre los seguidores. Ahora ya se ha colado en el corazón del vestuario y de una grada que aprecia sus formas, su humor y, sobre todo, ese estilo directo, sentido y sin dobleces, alejado de malas experiencias recientes. Hay diálogo.

el equipo campeón / loc

Aquella pelea de diciembre, aquel apretar de dientes, fue el germen de todo lo que vino después. Las trincheras fueron las que forjaron y endurecieron a un equipo al que se le acabó cayendo el fútbol de los bolsillos, que funcionó como un reloj en cuanto Ximo Navarro cabalgó por la banda, en cuanto pudo juntar a Villares y José Ángel y en cuanto alumbró al rombo mágico con Mella y Yeremay en las bandas, Barbero punzando arriba y Lucas Pérez liberado. Muchos jugadores por encima de la categoría en el ecosistema ideal. Imparable.

Lucas es el Dépor en sí mismo esta temporada, más allá de su historia de amor y fidelidad. Se pasó media campaña sin marcar, aunque fútbol y asistencias siempre lució. Era él, pero no era él. Llevaba mucho más dentro de lo que podía liberar. En la segunda mitad de la campaña fue un torrente. Es como si jugase con la historia metida dentro, como guía de un pueblo en busca de la tierra prometida. Sus brazos abiertos, sus besos al escudo, sus risas plácidas en el medio de las explosiones de la grada. Así iba castigando las redes contrarias, así ofrecía regalos a cada uno de sus compañeros para que marcasen, así aguantaba la presión y así lideraba. 17 asistencias y 12 goles. Nadie le aguanta el ritmo en todo el fútbol español. Aquel niño de Monelos, deportivista hasta las trancas, cumplió su sueño, el de jugar en Riazor, el de sacar a su equipo del barro y llevarlo a donde merece, a donde él le ha visto siempre desde que tiene uso de razón. En la historia no solo se entra cuando ganas títulos, también cuando rescatas a quien más te importa. Ese gol ante el Barcelona B y la manera de comandar al equipo en el campo, en el vestuario y en la celebración es el broche. Así se le veía de sereno encima del escenario de la Fan Zone de la explanada en la celebración. Él solo quería maravillarse ante su obra. En paz.

El equipo antes del partido / LOC

Lucas encarna parte de esa identidad que la grada necesitaba. Es de A Coruña, es de la casa. Hay más. Riazor ya vio hace tres años la luz en aquellos niños de Marbella. Si el Dépor iba a ser capaz de ser diferente, único, más él mismo que nunca, iba a ser con ellos. Algunos se quedaron por el camino, pero hoy el Dépor es equipo de Segunda División gracias, en parte, a cuatro jóvenes de aquella generación y de camadas posteriores como Yeremay, Mella, Rubén o Dani Barcia. Vienen más por detrás. El club ha renovado a casi todos y pretende que sean centrales en el cacareado proyecto de cantera que ahora busca ser real.

La reforma de Abegondo y esa plan estratégico 2023-28 darán la mano a esa apuesta en el campo. Queda por ver si el salto a Segunda y quién sabe si más arriba no acaba corrompiendo la idea. Eso sí, nunca ha habido un mejor caldo de cultivo, nunca ha estado Riazor más receptivo. Una vez que ha tenido que estar cuatro años en su particular infierno, la afición no quiere volver de cualquiera manera, quiere que haya valido la pena, sentirse más blindado para el futuro. El Dépor, a lomos de Lucas, la cantera y su grada, ha desembarcado en Segunda División. Dará que hablar y quiere más, no detenerse. El deportivismo está preparado y listo para corresponder a la historia ya vivida y a la historia por escribir.