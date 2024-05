El Deportivo, un cohete que no quiere detenerse en su ascenso: hacia Primera

Acostumbrado a subir a la primera cada vez que caía al tercer escalón español, este tercer regreso a Segunda División le ha llevado a tener que afrontar muchos sinsabores, a tener que reiniciarse un par de veces y a valorar lo que significa estar en el segundo escalón nacional, aunque fuese algo visto como menor durante mucho tiempo. Que aprecie lo que por fin tiene, no significa que piense detenerse o que no sea ambicioso. La categoría de plata no es, ni mucho menos, su techo (su historia no le perdonaría este tipo de mentalidad). Ya se han tomado decisiones en los últimos meses y las primeras, tras consumar lo anhelado y obligatorio, mostrarán rotundidad: el Deportivo quiere subir a Primera División. Es su objetivo.

Hay algo que le marca y es que tiene a muchos jugadores con contrato en vigor, pero eso no implica que vayan a tener sitio seguro en el equipo, que arranquen la liga a finales de agosto o que forme parte de la lista definitiva el 1 de septiembre. El once actual y pocos más parecen seguros, aunque serán meses largos y de vaivenes. El Dépor tiene una buena base, pero no llega para aspirar a lo más alto en Segunda. En lo que traiga es donde debe ser diferencial y dar un salto de nivel.

Portería. Germán Parreño tiene contrato hasta 2025 y Eric Puerto hasta 2027. Hay mucha confianza en las prestaciones del veterano y en las condiciones del novato llegado en enero, pero puede salir al mercado para buscar competencia de alto nivel.

Laterales. Con el ascenso, Ximo Navarro y Mikel Balenziaga han renovado una temporada más. Iano tiene vinculación hasta 2026 y Paris Adot hasta 2025._Solo los dos primeros tienen opciones serias de tener un hueco en la plantilla de la 2024-25.

Centrales. Salvo Pablo Martínez, los otros tres tienen contrato más allá de junio. Pablo Vázquez y Dani Barcia hasta 2026 y Jaime sigue un año más porque el equipo ha subido. Uno de los primeros movimientos es decidir qué hacer con el francés. El gaditano ha sido un buen recambio, ojo derecho de Imanol Idiakez.

Mediocentros. Villares acaba de renovar hasta 2027, Rubén hasta 2028 y José Ángel tiene un año más. Son fijos, aunque habrá que ver qué ficha tiene el de Silleda. Salva Sevilla acaba y no tiene sitio.

Extremos. Quintero finaliza su cesión y no seguirá y a Berto Cayarga se le buscará una salida, a pesar de que acaba en 2025. Yeremay tiene hasta 2030 y Mella hasta 2026. Davo hasta la misma fecha por haber subido. Solo los canteranos son fijos en esas posiciones. Diego Gómez, hasta 2028, opción de la cantera.

Enganches. Lucas Pérez amplía un año al haber subido. Hugo Rama y Pablo Valcarce también tienen contrato hasta 2025. El berciano se marchará del Deportivo, muy probablemente rescindido. El futbolista de Oroso es muy querido y una apuesta de Idiakez y la dirección deportiva.

Delantera. Iván Barbero (2026) y Raúl Alcaina (2026), con Martín Ochoa y Kevin en la recámara (ambos hasta 2028), son las opciones en la delantera. El primero es fijo y los canteranos partirán del filial. El equipo necesita refuerzos en esta posición, como en otras, si quiere apuntar alto.

Mario Soriano debe regresar al club coruñés

Las formas de su salida del Dépor el pasado verano como cedido al Eibar aprovechando una cláusula de su contrato no sentaron nada bien en la plaza de Pontevedra, pero la realidad es que este ascenso del Deportivo impide que finalice la relación de Mario Soriano con los coruñeses y le ata un año más, hasta 2025, a Riazor. El madrileño, clave las dos temporadas anteriores, ha sido un indiscutible en el Eibar con más de 30 partidos como titular a sus espaldas. El equipo vasco está en plena lucha por el ascenso a Primera, en pugna con el Leganés de Borja Jiménez y con trasatlánticos de la categoría como Espanyol o Valladolid. Este escenario con Soriano de vuelta solo puede variar si el conjunto de Ipurúa, ya como equipo de Primera o no, decide afrontar un traspaso con el Dépor, dada la condición de fijo en los onces y la edad del ex del Atlético. No es el único jugador a préstamo que no acaba su contrato este verano y que debe, en un principio, presentarse en los entrenamientos del mes de julio. En el mismo caso, aunque con menos estatus deportivo, se encuentran Pablo Brea y Pablo Muñoz, uno cedido en el Arenteiro y el otro en el Atlético Baleares. Ambos han jugado poco.

Lidiará con el límite salarial, pero no con las fichas sub 23