Schreuder, con ilusión: “Es un bonito reto para nosotros”

Tras hacer efectivo el ascenso a Segunda a tres jornadas del final, los jugadores del Castellón bajaron el ritmo, soltaron piernas y sellaron un final de campaña que no era propio de un equipo campeón, con dos derrotas y un empate. Por eso, y tras asumir las críticas recibidas desde un sector de la grada, la plantilla quiere recuperar su mejor imagen y concederle a sus aficionados un final de campaña 2023-24 con un título: el de super campeón de Primera RFEF. “Es el último viaje de la temporada y es un desplazamiento muy bonito, en el que nos vamos a enfrentar a un equipo muy bueno. El Dépor ha ganado la liga en el Crupo 1 y tengo ganas de jugar contra ellos en un campo increíble como es Riazor y contra un gran rival. Es un buen reto para nosotros”, comentó Dick Schreuder. Para el neerlandés, que se mostró bastante furioso con el juego ante el Atlético Sanluqueño, la final entre los campeones va a ser complicada y no dudó en comentar que “no va a ser un partido fácil. Es una final y, por lo tanto, va a ser difícil. Espero que tengamos un buen día y que podamos hacerlo dos veces bien, no solo el miércoles sino también el domingo en la vuelta”.