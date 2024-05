El Deportivo despide a Albert Gil y rehace su cantera en un año de éxito

El Deportivo ha comenzado con la ronda de salidas que prepara para este verano. Como ya ocurrió hace doce meses, la cabeza visible de la cantera se marcha. Entonces a Fran González no se le renovó el contrato y a Albert Gil, su sustituto, se le despide después de diez años en el club coruñés y tras una de las temporadas más exitosas de la historia de la base blanquiazul. Juvenil A y B, Cadete A, Infantil A... Ganaron todos y en todas las categorías. Desde ayer ya no trabaja Albert Gil en Abegondo (el club lo anunció horas después con un comunicado de cuatro líneas) y le sustituirá, casi con toda seguridad, Ismael Arilla, quien venía desempeñando esa faceta en Huesca y con el que mantiene contactos el Dépor desde hace meses. Hay más gente del equipo de Gil en el aire, del departamento de captación. Incluso no es segura la continuidad de Óscar Gilsanz, a pesar de que tiene un año más de contrato. El entrenador del Juvenil campeón de España en Marbella y el técnico que subió al Fabril y lo mantuvo en Segunda RFEF no tiene el futuro asegurad en la cadena de entrenadores de la base. Manuel Pablo sería el recambio natural del betanceiro.

Albert Gil llevaba en el club una década tras sumarse al proyecto con el consejo de administración de Tino Fernández, que suplió a Lendoiro en los primeros días de 2014. Durante la segunda etapa de Fernando Vidal en el club, tras suceder a Paco Zas, estuvo desempeñando otras facetas de gestión. Eso sí, nunca se despegó del todo de la base y hace doce meses volvió a la primera línea tras el precipitado adiós de Fran cuando ya negociaba su continuidad. Gil ha sido fundamental en la llegada al primer equipo de futbolistas como Yeremay Hernández, al que trajo del Real Madrid y cuidó en los momentos complicados de su adolescencia, algo que el propio jugador le agradeció en una entrevista en LA OPINIÓN. También es destacable su relación con los padres en este tiempo.

Esta novedad en la cantera, que vendrá acompañada de más en breve, se suma a la decisión que trascendió en la tarde-noche del jueves. El club coruñés le envió un burofax a la AFAC (Asociación del Fútbol Aficionado de A Coruña) para romper el acuerdo que mantienen.

Banquillos y directiva

Es el segundo cambio en una de dirección de área tras el ascenso. El primero fue el de la directora de comunicación, Mercedes Cernadas. Queda por definir si siguen en el banquillo Irene Ferreras, entrenadora del Dépor Abanca que ascendió a la Liga F y que fue figura central de los festejos, o en los despachos Álex Bergantiños o el propio presidente Álvaro García Diéguez. El capitán lleva meses lejos de la primera línea cuando al principio de temporada era habitual verlo en Abegondo. No participó ya en la celebración del ascenso y Lucas quiso tener un detalle con él. El coruñés no se siente cómodo con algunas decisiones y directrices tomadas desde la dirección general y queda por definir en qué sentido se produce su cambio de rol en el club. También puede irse.

En Abegondo no solo se cambiará a su cabeza visible y a algunos de sus colaboradores cercanos. Ya están en marcha las obras del plan 2023-28 que tiene pensado el club para remozar la instalación que aún no ha presentado. Se hizo un adelanto hace meses en una junta de accionistas por parte del presidente Álvaro García Diéguez, pero no son públicas las líneas maestras. Ya hay obras en la zona de la grada principal, en el antiguo campo de hierba artificial, y en la parte opuesta del recinto, donde hasta ahora se encontraba el gimnasio del Dépor Abanca. Ha habido también intervenciones de saneamiento en la grada y en todo el perímetro en los últimos meses. El club aún debe dar detalles a socios y accionistas.