Diego Martínez: “É un día para gozar, para compartir unha ilusión e un sentimento”

Diego Martínez (Vigo, 1980) vivirá esta noite a súa primeira experiencia como seleccionador galego con orgullo de emigrante e vontade de mostrar na volta da Irmandiña o “excepcional momento” que está a atravesar o fútbol do país ofrecendo, con moi pouco tempo de traballo, unha boa imaxe fronte a un rival “agresivo e vertical” como Panamá (20.00 horas, TVG). Martínez recoñece que faltarán en Balaídos pezas importantes, mais agradece a xenerosidade de clubs e futbolistas para facer posible tan ilusionante cita e pide á xente que goce do momento. Lucas Pérez e Diego Villares serán a representación deportivista.

Volve ‘A Irmandiña’ tras oito longos anos de espera. Volve para se quedar e ou vai ser flor dun día?

Eu son un home de presente. Hai que gozar deste momento. Algún xogador que non puido estar na anterior cita comentábame o outro día a grande ilusión que lle facía. O fútbol actual é complicado en canto a calendarios, así que teño que agradecer a disposición e xenerosidade de todos os xogadores para estaren aquí connosco. Imos gozar deste momento. Ogallá no futuro poida haber outras edicións, pero non ten sentido ir moi lonxe. Mellor gozar do momento. É un día emotivo, de compartir unha ilusión e un sentimento, de ver xogadores que poidan xogar xuntos no final das súas carreiras. En suma, un día de festa e exaltación do fútbol galego. Temos quedar con iso.

Para Diego Martínez, que é un adestrador de longo percorrido profesional, qué supón dirixir ao equipo de Galicia?

Pois é moi ilusionante. Eu saín de Galicia aos 18 anos e agora teño 43. Levo vivindo máis tempo fora de Galicia que en Galicia. Tiven que curtir a miña carreira fora. Iso é complexo, pero tamén ten que ver coas nosas raíces. Non coñezo un galego que non teña un familiar na emigración. Os galegos inventamos a morriña. Ese sentimento está sempre presente máis aló de que emigraras a Sudamérica a Suíza ou a Andalucía, como é o meu caso. É un partido especial porque ves que para a familia e os amigos e aínda máis emotivo.

Que lle dixeron na casa?

Na casa están encantados. Normalmente eles son do equipo que eu adestre, pero neste caso tócalles tamén no corazón.

Coa ‘Irmandiña’, como sucede cos equipos nacionais, dáse o caso de que inimigos acérrimos, como poden ser os seareiros do Celta e do Deportivo, van a empurrar xuntos na mesma dirección.

Pero é unha rivalidade sa. Todos queren gañar e competir, pero de un xeito san. É un luxo contar con xente dos dous equipos e tamén do Racing de Ferrol. Non quero deixar a ningún equipo fóra, como pode ser o Lugo e os que están xogando play off, pero evidentemente o Celta e o Deportivo son os dous equipos máis representativos do fútbol galego.Coincide ademais que dous extraordinarios dianteiros galegos van coincidir no campo no final das súas carreiras. É algo único que igual noutro momento non se pode dar.

Fala de Iago Aspas e Lucas Pérez. Van compartir a capitanía?

En principio o capitán vai ser Iago, pero o importante para min é que todos exerzan como capitáns no campo. O que portará o brazalete será Iago, pero gustaríame que os once que comecen e os que entren despois exerzan liderado e exemplaridade. En calquera caso, non sería xusto falar só de dous nomes. O importante é o concepto e vamos ter tamén a oportunidade de ver xogadores novos, cunha grande proxección.

Non están todos os que podían estar, pero dalgún xeito a escolma que fixo si representa o talento actual do fútbol galego.

Imos tentalo. Evidentemente houbo problemas de calendarios, xiras, lesións, situacións persoais... Quitando todo isto, que evidentemente condiciona a convocatoria, os que están son unha mistura entre xente con traxectorias consolidadas na elite e xogadores emerxentes, como Lucas Taibo, Álvaro Carrera ou Hugo Bueno, moi interesantes.

Ía preguntarlle por eses futbolistas novos pouco coñecidos en Galicia que está na xogar en equipos importantes de Europa.

Están xogando en clubs moi importantes o que é síntoma de que o talento galego está triunfando fora de España. Dise rápido, pero ten que ver co bo traballo que se estar a facer nas canteiras en moitos equipos. Iso supón que ese talento tamén se exporte. Son xogadores que van a ser importantes e que a xente vai a ter a oportunidade mañá de coñecelos un pouco máis.

Bótase de menos nesa relación de novos talentos a Stefan Bajcetic, supoño porque o Liverpool non o deixou vir.

Encantaríanos que viñera, pero viña dunha lesión, anda nun proceso de recuperación e non puido vir.

Houbo que facer moitos malabares para compoñer a lista?

Hai que ter en conta que había que poñer de acordo a moita xente e empatizar e contar con xenerosidade de moita xente, non só dos futbolistas, cuxa predisposición foi magnífica. O que ocorre é que o fútbol está avanzando moito. Hai moitos compromisos que atender e hai que poñer de acordo a moita xente. Iso non é sinxelo. Creo que hai que quedarse co empeño da Federación Galega en facer posible estar partido porque non era nada sinxelo. Hai un frase que vén ao caso: a veces o perfecto é inimigo do moi bo. Isto é algo moi bo máis alá de que non sexa perfecto. É mellor que se dera así que que non se dera. Era moi complicado atopar unha data que lle cadrase ben a todo o mundo.

Que espera Diego Martínez do partido e do ambiente?

Que compartamos unha emoción positiva, que sintamos coma un que xoguemos o mellor partido posible para poder gañar. Pero sobre todo que vivamos unha festa do fútbol galego. Ten que ser un momento de divertimento e de ilusión máis alá de que haxa minutos pactados. Vamos a ver se poden estar o cen por cen. O máis importante é a intención porque imos facer en día e medio o que a outros equipos se lles pide nun ano. Aí está o reto.

A idea é que participen todos?

Intentarémolo. Pero os cambios terán moito que ver con respectar aos clubs que aínda están en competición e tamén determinadas situacións persoais que non son públicas, porque chegan moi xustos despois dunha tempada moi longa. Pero a predisposición de todos é magnífica e este partido puido darse precisamente por esta boa predisposición.

Como califica a saúde actual do fútbol galego?

Creo que vive un momento extraordinario, con independencia da perspectiva con que se faga a valoración, tanto dos que están rendendo en Galicia, en España ou no estranxeiro. Dende calquera punto de vista a valoración é excelente.

Noutros tempos Galicia non exportaba tanto futbolista.

Hai moito talento. É para sentirse moi orgulloso. Mágoa que mañá non poidan estar todos, pero hai que aproveitar o momento e gozar do que temos.

Que nos pode contar da Panamá de Thomas Christensen?

É un equipo que ataca ben, cun nivel físico alto, que ten xogadores verticais. É un equipo bastante competitivo, que leva catro anos adestrando con Christensen é ten un selo particular. A súa convocatoria mudou un pouco porque está probando xogadores, pero é un equipo de bo nivel técnico. Quedaríame con que é un equipo físico, rápido e vertical, que fai una presión alta e xoga ben. É un equipo interesante.

Viu o partido contra Cataluña?

Si, claro, pero o que máis me ocupa e preocupa é que nós poidamos dar unha boa imaxe. Non é fácil. Temos apenas un adestramento e hai moita xente que vai coñecerse hoxe. Espero que se establezan boas sinerxías, que a xente se atope a gusto e tamén que saiban que imos enfrontar un rival moi agresivo. É un partido atractivo e tamén unha boa oportunidade para que se mostren futbolistas novos de talento que non son coñecidos polo gran público.

