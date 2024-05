La renovación de Jairo con el Deportivo, en el limbo

El Deportivo se ha lanzado en los últimos meses a una oleada de renovaciones de los mayores promesas de su cantera que, de momento, no ha alcanzado a Jairo Noriega, miembro destacado de la generación de 2003, con más de una década en el club y campeón de España de juveniles con el Dépor en Marbella en 2021.

“Diego Gómez y Jairo están apalabrados”, decía el director de fútbol, Fernando Soriano, el pasado 1 de febrero en su comparecencia de balance del mercado de invierno. Entonces, el acuerdo era prácticamente total. Posteriormente, se terminó de pulir, pero en las últimas semanas, cuando solo restaba firmarlo y hacerlo público, se ha quedado en un limbo. Falta solo un mes para que el mediocentro o mediapunta finalice su vinculación con la entidad coruñesa. Desde la plaza de Pontevedra se reconoce que la planificación deportiva está en un momento impás que afecta a todo este tipo de gestiones.

Jairo Noriega estuvo 14 partidos en el banquillo del primer equipo en la primera vuelta y no llegó a debutar en Primera RFEF, pero sí lo hizo en la Copa del Rey esta temporada. Al igual que ocurrió con los futbolistas que salieron en el mercado de invierno (Mackay, Retuerta o Pablo Muñoz), no aparece en las camisetas conmemorativas del regreso a Segunda ni participó de la fiesta del ascenso ni el 12 de mayo ni dos semanas después, a pesar de haber estado en la dinámica de los mayores en toda la primera vuelta. Su sitio en los últimos meses ha sido el Fabril con el que fue indiscutible en Segunda RFEF y, con el mismo equipo, ha seguido entrenándose en las últimas semanas ante cualquier contingencia que pudiese haber en Primera RFEF. No fue uno de los futbolistas a los que recurrió el Dépor ante las bajas de las últimas semanas. Además del habitual Rubén López, Martín Ochoa, Kevin Sánchez, Diego Gómez y Pablo García fueron las apuestas ante el Castellón.

El jugador da prioridad al Deportivo para seguir vinculado a partir del 1 de julio al club coruñés y firmar el acuerdo perfilado hasta 2027. El mediapunta llegó a Abegondo en edad benjamín, lleva más de una década en la ciudad deportiva.

Negocia con Brais Val, pero el acuerdo está lejano

Otro de los puntales del Fabril que tiene su futuro en el aire es Brais Val (Vigo, 2002). Fue un fijo para Gilsanz esta temporada, pero no ha tenido la misma confianza desde el primer equipo porque no se ha entrenado regularmente con los mayores en ningún tramo de la temporada. El Dépor lo considera importante para el proyecto del filial en Segunda RFEF y ambas partes negocian su continuidad, pero no está cercana por la disparidad de criterios en la propuesta deportiva. La predisposición de las partes es máxima, pero hay puntos en los que el entendimiento parece lejano y amenaza con convertirse en un escollo insuperable. Brais Val seguirá escuchando al club coruñés en las próximas semanas, a pesar de contar con ofertas de Primera RFEF.

