Medunjanin se retirará este domingo en el partido de vuelta

Haris Medunjanin anuncia su adiós al fútbol. Lo hace a sus 39 años, con el colofón del ascenso a Segunda con el Castellón, al que llegó el pasado verano de la mano de Dick Schreuder, con quien selló su destino desde el 2018, cuando ambos coincidieron en Filadelfia. Así lo anunció ayer en una sentida rueda de prensa, en Castalia, en la que estuvo arropado por la plantilla y por el consejero Alberto González.

“El del domingo va a ser mi último partido: voy a retirarme. He estado toda la segunda vuelta pensando y me cuesta mucho, tenía molestias y por eso no he jugado tanto”, comenzó el bosnio, quien recordó que su objetivo fue “venir y subir al Castellón a Segunda, así que objetivo cumplido. No puedo más y solo me queda darle las gracias a mis compañeros”.

Tampoco se olvidó del dueño Bob Voulgaris y el técnico Dick Schreuder: “Gracias a Bob por creer en mí y a mi amigo, el míster, que fue clave para que yo viniera aquí”.