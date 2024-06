2-4 | El Dépor se da un festín de campeonato

A lo campeón. El Deportivo regresa al fútbol profesional como el mejor equipo de una categoría que no quiere ver ni en pintura nunca más. A lomos de Lucas, autor de dos goles y dos asistencias, se dio un homenaje ante el Castellón en un entretenidísimo partido que sirvió para clausurar la final por el título y el paso del club por la Primera RFEF. Una exhibición al contragolpe le valió para coronar una temporada para el recuerdo y despachar al temerario conjunto orellut.

Al Deportivo le esperaba el último partido de una temporada inolvidable, el que puso el punto y final a cuatro años de una penitencia insufrible para el club y sus aficionados. Había alicientes, más allá de ese título honorífico con el que adornar un poco más las vitrinas y recordar con algo más de cariño una etapa para el olvido. En juego estaba mantener la racha de partidos invicto del equipo desde que arrancó una segunda vuelta inmaculada en la que se fraguó el ascenso y también la cifra de encuentros seguidos marcando. No era poco e Imanol Idiakez no especuló de salida. Mantuvo la alineación de la ida en Riazor, con Pablo Martínez en el lateral derecho y Jaime por delante de los centrales. Solo entró Salva Sevilla en el lugar de Rubén López, pero el Dépor no arrancó bien.

Sufrió de lo lindo en el inicio ante la atrevida propuesta del Castellón, que necesitaba remontar y se lanzó al ataque. En apenas un minuto Raúl Sánchez, después de una rápida combinación de los locales, se plantó frente a Eric Puerto, que consiguió desviar con su cuerpo el remate en el mano a mano. Primer Aviso de los orelluts y primera intervención decisiva del portero deportivista, que tendría más en un partido que no decepcionaría en cuanto a entretenimiento y diversión.

Dani Barcia disputa la pelota en el partido contra el Castellón. / LOF

En un fútbol cada vez más sujetado y orientado al control, propuestas como las del Castellón resultan casi contraculturales. Si además se encuentra con un rival que recoge el guante como el Deportivo, que no se arruga y que no rehúye el intercambio de golpes con sus propias armas, el resultado es uno de esos partidos atractivos que no abundan hoy en día y que son contemplados con desconfianza desde los sectores más partidarios de un fútbol sin riesgos. Las circunstancias eran especiales, pero estaba claro que iba a haber goles.

El Castellón igualó la eliminatoria en la segunda oportunidad que tuvo, a los cuatro minutos. Douglas remató de cabeza un centro desde la izquierda en la que le ganó la posición sin demasiados apuros a Paris Adot. Apretaron los locales en busca de ampliar la ventaja, pero el Deportivo fue ganando presencia en campo contrario.

La propuesta del Castellón conlleva riesgos, especialmente por los metros que deja a la espalda de su defensa. No es lo más recomendable cuando enfrente tienes a un rival con la verticalidad del Deportivo, que empezó a explotar los espacios a partir de los movimientos de Lucas, Mella y Villares. Pudo empatar Dani Barcia en un remate de cabeza ocho minutos antes de que lo hiciera Lucas. Un balón de Davo a la carrera del delantero coruñés luego de un error de Vertrouwd le colocó mano a mano con Gonzalo para elevar el balón y poner de nuevo en ventaja al Dépor en la eliminatoria.

David Mella, protege el balón ante un jugador del Castellón. / LOF

Mandó a partir de entonces el equipo de Idiakez, que supo hacerse con la pelota para contener el estilo del Castellón. Aún así Eric Puerto salvó el segundo de los locales poco antes del descanso. Fue el momento crucial del partido, porque en la siguiente jugada Mella marcaría el segundo. El Deportivo castigaría al contragolpe una de esas desatenciones de los orelluts. Lucas conduciría el balón ante un rival que decidió cerrar con un solo jugador un córner a favor y acabaría cediendo al canterano para marcar a placer.

Fue volver de los vestuarios y encarrilar todavía más la final con otro tanto del jugador de Monelos. Fue una maravilla del coruñés, que recuperaría el balón en campo propio y se lanzaría hacia la portería rival para combinar con Villares en la frontal y definir con autoridad ante Gonzalo.

Lo tenía en la mano el Dépor, pero todo es imprevisible en partidos como los que disputaron ayer blanquiazules y castellonenses. Recortaron distancias los locales en una indecisión de Barcia y Puerto y los orelluts prenderían la mecha. Castalia creía en la remontada y lo pasó mal el conjunto de Idiakez.

Aculó demasiado, empujado también por el rival, y dejó de amenazar al contragolpe. Alimentó así las esperanzas del Castellón y coqueteó con ponerle picante a una eliminatoria que parecía resuelta. Apareció entonces el error que pondría en bandeja el título para los deportivistas. Alberto se equivocó en una entrega, con prácticamente todos sus compañeros por delante del balón, y lo aprovechó Lucas para regalarle el gol a Davo. Dos tantos y dos asistencias del coruñés, emblema de este nuevo Deportivo que se planta en Segunda a lo campeón.